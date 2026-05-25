Nella sede dell’Associazione nazionale Carabinieri di Varese Claudio Bollentini presenta il suo libro

La sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese ospiterà sabato 30 maggio alle 16 la presentazione del libro “Vado a parlare con i gerani” di Claudio Bollentini. L’incontro si terrà in via Romagnosi 9 e sarà introdotto e moderato dal professor Roberto Leonardi, docente dell’Università di Brescia e presidente della sezione varesina dell’ANC.

Dopo la recente presentazione a Samarate all’interno del festival FilosofArti, l’autore porterà anche a Varese la sua raccolta di racconti e romanzi brevi autopubblicata nel 2025. Il volume raccoglie testi scritti tra il 2020 e il 2025 e si sviluppa in due ideali trilogie, una milanese e una ticinese, accomunate dall’ambientazione nell’Insubria.

Claudio Bollentini, nato a Milano nel 1963 e residente tra l’alto Varesotto e il Piemonte, è esperto di comunicazione e nuovi media. Nei suoi racconti il territorio diventa elemento centrale della narrazione, non semplice sfondo ma presenza viva che accompagna relazioni, dialoghi e vicende umane.

I temi affrontati spaziano dall’amore all’amicizia, dalla sensualità ai rapporti tra le persone, con uno stile realistico che guarda anche alla tradizione dei grandi narratori dell’Insubria come Piero Chiara, Giovanni Testori, Dino Buzzati e Gianni Brera.