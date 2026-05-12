“Nepal, i trekking dello spirito”: alla biblioteca di Vergiate una serata tra vette e spiritualità

Il fascino delle grandi vette dell’Himalaya e il profondo impatto umano del viaggio d’alta quota sbarcano a Vergiate. Giovedì 14 maggio, alle ore 20.45, la Biblioteca Comunale “Enrico Baj” ospiterà l’incontro intitolato “Nepal: i trekking dello spirito”.

L’appuntamento culturale si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 40° anno di fondazione della Sottosezione del CAI (Club Alpino Italiano) di Varano Borghi, che ha voluto condividere con il pubblico un’esperienza che va oltre la semplice dimensione dell’escursionismo. L’evento fa parte delle iniziative legate alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2026”, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, ed è realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Vergiate e l’Assessorato alla Cultura.

Sei percorsi tra valli e vette

La serata vedrà come protagonisti un gruppo di soci del CAI che racconteranno in prima persona un’esperienza umana ricca di emozioni, sospesa tra l’impresa sportiva e il coinvolgimento spirituale a contatto con le genti e i paesaggi nepalesi.

Il resoconto si snoda attraverso sei diversi trekking storici che toccano i luoghi simbolo dell’alpinismo mondiale:

Il circuito dell’Annapurna

Il cammino verso il Campo Base dell’Everest

Il suggestivo e remoto regno del Mustang

Il circuito attorno al massiccio del Manaslu

Durante l’incontro verrà inoltre presentato il volume “Per fortuna ci siamo persi” di Maurizio Serafini (Edizioni Terre di Mezzo), un testo che dialoga perfettamente con i temi dell’imprevisto e della scoperta che caratterizzano il viaggio a piedi.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale al numero di telefono 0331.964120 oppure inviare una mail all’indirizzo cultura@comune.vergiate.va.it.