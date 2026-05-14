Nerviano più sicura con l’area di laminazione sul fiume Bozzente

Nerviano, nel Milanese, da oggi più sicura grazie all’area di laminazione sul fiume Bozzente, inaugurata dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi e del sindaco Daniela Colombo, A completamento dell’opera, a protezione del territorio nord-ovest dell’area metropolitana di Milano, che si estende su 35 ettari di terreno e comprende due vasche pienamente operative da tempo, capaci di laminare oltre 957.000 metri cubi d’acqua , l’Assessorato regionale al Territorio e Sistemi verdi ha stanziato ulteriori 400.000 euro per la realizzazione di interventi di compensazione ambientale realizzati da Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) con il coinvolgimento, a vario titolo, del Comune di Nerviano, del Consorzio Fiume Olona e del Distretto agricolo della valle del fiume Olona.

Area di laminazione di Nerviano – Il progetto ha visto la creazione di un’area dedicata all’attività agricola sostenibile, di una rete di siepi e filari che si sviluppa per oltre 2,5 chilometri, di un boschetto e di un prato permanente a valenza naturalistica, oltre all’installazione di arredo per garantire ai cittadini la fruizione dell’area. Lavori, questi, che hanno consentito la creazione di un ambiente composito che comprende zone umide, aree forestali e una densità di siepi e filari, con effetti positivi sia in termini di biodiversità sia per quanto concerne le future coltivazioni. In un’area adiacente di proprietà di Regione Lombardia è stata inoltre concessa al Comune la possibilità di realizzare un gattile e un giardino caratterizzato da diverse tipologie di piante e fiori, ampliando ulteriormente la vocazione pubblica e ambientale dell’intervento.

Progetto virtuoso – “Questi interventi – ha spiegato l’assessore Gianluca Comazzi – hanno rappresentato l’ultimo tassello di un progetto virtuoso che ha già visto la realizzazione, negli anni passati, delle vasche di laminazione sul Bozzente, per un totale di circa 12 milioni di euro”.

Piccolo gioiello naturalistico – “Oltre a garantire la sicurezza del territorio, quest’area – ha sottolineato – è oggi un nuovo spazio pubblico a disposizione dei cittadini con zone dedicate alla didattica, all’agricoltura e allo svago. Un piccolo gioiello naturalistico con una funzione imprescindibile, quella di scongiurare eventuali danni da alluvioni e migliorare la qualità ambientale, a vantaggio della comunità che lo ospita e dell’hinterland milanese. Prima della realizzazione dell’opera, quest’area versava in condizioni di forte degrado ed era spesso teatro di attività di spaccio: oggi restituiamo ai cittadini un luogo sicuro, valorizzato e pienamente fruibile”.