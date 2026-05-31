“Nessun obbligo di essere Pavarotti”: il Coro Harmonia di Vergiate cerca tenori e bassi
La formazione musicale vergiatese apre le porte a nuovi coristi ogni mercoledì sera nella frazione di Cuirone offrendo un ambiente giovane e appassionato per chi ama la musica
Il Coro Harmonia di Vergiate lancia un appello per rinnovare la propria sezione maschile e invita nuovi coristi a unirsi alle attività dell’associazione. La formazione musicale è alla ricerca di tenori, bassi e baritoni, ma anche di semplici appassionati che desiderano condividere l’esperienza del canto corale in un ambiente stimolante e accogliente.
Un invito aperto a tutti gli appassionati
La ricerca non è rivolta esclusivamente a cantanti esperti, ma a tutti gli uomini che coltivano la passione per la musica, anche se limitata al solo ambito domestico. L’obiettivo del Coro Harmonia è quello di integrare nell’organico persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, offrendo un percorso di crescita musicale all’interno di una realtà consolidata sul territorio vergiatese.
Cosa offre il Coro Harmonia
Chi sceglie di unirsi al gruppo potrà contare su una proposta che unisce la qualità musicale alla dimensione sociale. Il coro garantisce infatti la possibilità di cimentarsi con un repertorio di buona musica, accompagnati da un’ottima compagnia e sotto la guida di un direttore giovane e appassionato. L’approccio è pensato per essere inclusivo e privo di eccessive pressioni iniziali.
Nessun obbligo di essere professionisti
L’associazione sottolinea come l’accesso non richieda doti vocali fuori dal comune sin dal primo approccio. L’ironico invito del gruppo chiarisce infatti che non esiste «nessun obbligo di cantare come Pavarotti al primo incontro – la rassicurazione del Coro Harmonia – ma solo la voglia di scoprire una passione che non sapevate di avere». Un modo per abbattere le barriere e incoraggiare anche i più timidi a presentarsi per una prova.
Coordinate per le prove a Cuirone
Per chi volesse conoscere da vicino la realtà del Coro Harmonia, l’appuntamento è fissato per ogni mercoledì sera. Le sessioni di prova si svolgono regolarmente alle ore 21.00 presso la sede situata in Piazza Turati 2, nella frazione di Cuirone di Vergiate. È sufficiente presentarsi durante la serata per avere un primo contatto con il direttore e i membri dell’organico.
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