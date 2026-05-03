Neutalia, bilancio 2025 oltre le attese: ricavi e utile in crescita

Risultati oltre le attese per Neutalia, la società benefit che gestisce il termovalorizzatore di Busto Arsizio, che ha approvato il bilancio 2025 confermando una fase di crescita e consolidamento del proprio sviluppo industriale.

I dati economici evidenziano un fatturato complessivo di 22,5 milioni di euro, in linea con le previsioni, e un EBITDA di 7,09 milioni, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente. L’utile netto si attesta a 3,17 milioni di euro, segnando un incremento rispetto alle attese e rafforzando la solidità economica della società.

Nel corso del 2025 sono proseguiti gli interventi di modernizzazione dell’impianto previsti dal Piano industriale, con investimenti complessivi pari a 12,2 milioni di euro. Le attività hanno riguardato in particolare le linee produttive e l’avvio delle opere della prima fase del piano, segnando un avanzamento concreto nel percorso di rinnovamento.

Nell’anno Neutalia ha trattato circa 100.000 tonnellate di rifiuti, confermando il proprio ruolo strategico nel sistema integrato di gestione dei rifiuti del territorio e consolidando la funzione dell’impianto come infrastruttura centrale per l’area.

Accanto ai risultati economici, la società ha rafforzato anche le attività legate alla sostenibilità e al rapporto con il territorio, con iniziative di monitoraggio ambientale, coinvolgimento degli stakeholder e programmi di formazione e sensibilizzazione rivolti a cittadini, scuole e lavoratori.

“Il 2025 evidenzia la solidità del nostro modello operativo e la capacità di tradurre gli investimenti in risultati concreti”, ha commentato la presidente Laura Mira Bonomi, sottolineando come il prossimo esercizio sarà influenzato dall’accelerazione degli interventi del Piano industriale, che comporteranno anche una fermata generale dell’impianto per circa 90 giorni.

Un percorso che guarda alla transizione ecologica, con l’obiettivo di coniugare sviluppo industriale e attenzione al territorio, rafforzando il ruolo di Neutalia come attore centrale per la sostenibilità locale.