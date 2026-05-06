Varese News

Italia/Mondo

Nevica all’Alpe Devero: Crampiolo imbiancata il 6 maggio, il video sui social sorprende tutti

A mostrare la nevicata è un video pubblicato sui social dal profilo dell’Agriturismo Alpe Crampiolo, dove si vedono prati e tetti nuovamente imbiancati sotto una fitta precipitazione

Generico 04 May 2026

Nevica all’Alpe Devero in piena primavera. Nella giornata di oggi, martedì 6 maggio, fiocchi bianchi sono tornati a cadere nella zona di Crampiolo, regalando un paesaggio dal sapore invernale nel cuore del Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero. A mostrare la nevicata è un video pubblicato sui social dal profilo dell’Agriturismo Alpe Crampiolo, dove si vedono prati e tetti nuovamente imbiancati sotto una fitta precipitazione.

L’Alpe Devero, frazione alpina del comune di Baceno, si trova a oltre 1.600 metri di quota ed è una delle località più conosciute dell’Ossola per escursioni e turismo naturalistico. Il ritorno della neve a maggio non è raro alle quote più alte, ma il colpo d’occhio resta suggestivo: una vera parentesi d’inverno nel pieno della stagione primaverile.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.