Nevica all’Alpe Devero: Crampiolo imbiancata il 6 maggio, il video sui social sorprende tutti

Nevica all’Alpe Devero in piena primavera. Nella giornata di oggi, martedì 6 maggio, fiocchi bianchi sono tornati a cadere nella zona di Crampiolo, regalando un paesaggio dal sapore invernale nel cuore del Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero. A mostrare la nevicata è un video pubblicato sui social dal profilo dell’Agriturismo Alpe Crampiolo, dove si vedono prati e tetti nuovamente imbiancati sotto una fitta precipitazione.

L’Alpe Devero, frazione alpina del comune di Baceno, si trova a oltre 1.600 metri di quota ed è una delle località più conosciute dell’Ossola per escursioni e turismo naturalistico. Il ritorno della neve a maggio non è raro alle quote più alte, ma il colpo d’occhio resta suggestivo: una vera parentesi d’inverno nel pieno della stagione primaverile.