Nicoletta Zucchi va in pensione: il consiglio comunale di Varese saluta la storica responsabile dell’anagrafe

Un applauso corale dell’assemblea ha salutato questa sera (giovedì 21 maggio) Nicoletta Zucchi, responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune di Varese, che nei prossimi giorni andrà ufficialmente in pensione. Il Consiglio Comunale ha voluto dedicarle un momento di riconoscimento pubblico, con interventi che ne hanno tratteggiato il profilo professionale e umano con parole di stima e affetto sincero.

Quello che ha colpito di più, nel racconto che ne è emerso in aula, è una scelta che dice molto del suo carattere: pur avendo maturato il diritto alla pensione quasi un anno fa, la dottoressa Zucchi ha deciso di restare al proprio posto per accompagnare l’ufficio in una fase delicata, contribuendo a formare chi avrebbe preso il suo posto e garantendo continuità a un servizio che, come tutti gli enti pubblici, affronta quotidianamente la sfida della carenza di personale.

Il suo non è stato un semplice ruolo amministrativo, come ha ricordato il sindaco di Varese Davide Galimberti. Nel corso degli anni Nicoletta Zucchi è diventata un riferimento nazionale nel mondo dei servizi anagrafici, coinvolta regolarmente in corsi di aggiornamento e iniziative di settore. Una competenza costruita nel tempo, nello stesso ufficio dove aveva iniziato la carriera — una continuità che lei stessa ha citato con orgoglio nel suo intervento, sottolineando come proprio quella stabilità le abbia permesso di perfezionare un mestiere che ha scelto con convinzione e che l’ha ripagata.

Le sue parole in aula sono state semplici e dirette, coerenti con lo stile che l’ha contraddistinta: nessun rimpianto, nessuna retorica. Solo la gratitudine di chi ha fatto il proprio lavoro con passione e la soddisfazione di lasciarlo in buone mani. E la disponibilità — già manifestata — a continuare a dare il proprio contributo in modo non continuativo, perché certi legami con le istituzioni non si interrompono con la firma sul foglio di congedo.