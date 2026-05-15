Nino Marra torna a Materia con una serata dedicata al cervello umano

Nuovo appuntamento a Materia con Nino Marra. Il neurochirurgo e divulgatore scientifico sarà protagonista della serata in programma martedì 19 maggio alle ore 21 con un incontro dal titolo “Il cervello e il primato dell’essere umano”.

Partendo dalla sua esperienza maturata in 35 anni di neurochirurgia, Marra guiderà il pubblico in un racconto dedicato al cervello umano, definito come un organo “strano, umido e molliccio”, ma allo stesso tempo capace di consentire all’uomo di piegare la natura al proprio volere.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il tema del cervello e delle sue potenzialità attraverso il punto di vista di chi ha trascorso una lunga carriera professionale a contatto con la neurochirurgia e con il funzionamento della mente umana.

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.