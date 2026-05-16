Nissan Varese Motor Company inaugura il nuovo sito di Varese

Una nuova apertura che rafforza la presenza di Nissan sul territorio varesino e punta con decisione su innovazione, mobilità sostenibile e servizi. È stata inaugurata nella serata di giovedì 14 maggio la nuova sede di BMC Nissan a Varese, in viale Belforte 235, lungo una delle arterie più trafficate e commercialmente strategiche della città. All’evento erano presenti, otre ai titolari della concessionaria (Patrizio Milighetti, Claudio Cremona e Massimo Musazzi), Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, il brand manager Mattia Cacchietta e il sindaco di Varese, Davide Galimberti. Madrina della serata, Melita Toniolo.

Galleria fotografica Nissan Busto Motor Company a Varese 4 di 14

Con questa nuova apertura, BMC consolida la propria presenza tra le province di Varese e Busto Arsizio con due poli dedicati alla vendita e all’assistenza Nissan e un team di circa venti persone. Un percorso iniziato nel 2021 con il primo sito di Busto Arsizio e che oggi prosegue con un investimento che guarda al futuro della mobilità.

Marco Toro, AD Nissan Italia

«L’apertura del nuovo sito di Varese rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della presenza di Nissan in un territorio strategico – ha dichiarato Marco Toro durante la serata –. Con i due poli nelle province di Varese e Busto Arsizio siamo ancora più vicini ai clienti, offrendo un’esperienza completa, da soluzioni di mobilità a servizi di assistenza».

Nel corso dell’inaugurazione, Toro ha sottolineato anche il momento di forte evoluzione che sta vivendo il marchio giapponese, grazie all’arrivo di nuovi modelli e a una gamma sempre più orientata all’elettrificazione. Tra i protagonisti della serata il nuovo Qashqai e-POWER, tecnologia proprietaria Nissan che il manager definisce «l’elettrico senza spina».

«È una tecnologia che oggi rappresenta oltre il 60% delle vendite di Qashqai – ha spiegato Toro nell’intervista rilasciata a margine dell’evento –. La vettura è mossa esclusivamente dal motore elettrico, mentre il motore termico produce energia per ricaricare la batteria. Il cliente quindi non deve collegare l’auto alla colonnina e può percorrere oltre 1.200 chilometri con un pieno, arrivando a consumi di 22 chilometri al litro».

Mattia Cacchietta, brand manager Nissan e Marco Toro

Un sistema che, secondo Nissan, rappresenta oggi una risposta concreta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica senza cambiare radicalmente le proprie abitudini. Proprio il tema dell’elettrificazione è stato al centro dell’intervento dell’amministratore delegato di Nissan Italia, che ha evidenziato come il mercato italiano sia ancora in una fase iniziale.

«Oggi il mercato elettrico in Italia vale circa il 6% – ha spiegato Toro –. I dubbi principali dei clienti riguardano il prezzo delle vetture, l’autonomia e la disponibilità dei punti di ricarica. Negli ultimi anni però l’autonomia è cresciuta molto e i sistemi di navigazione intelligente aiutano sempre di più a individuare le colonnine sul territorio».

Tra le novità presentate durante la serata anche la nuova Micra 100% elettrica, disponibile con autonomie fino a 416 chilometri, e la terza generazione di Leaf, storico modello elettrico Nissan che oggi arriva fino a 622 chilometri di autonomia.

Secondo Toro, il modello che meglio interpreta le esigenze di un territorio come quello varesino resta comunque il Qashqai: «È il pioniere del segmento crossover e rappresenta più della metà delle nostre vendite. È un’auto perfetta per chi vive e lavora in città come Varese».

Durante l’inaugurazione è stato inoltre ricordato il forte legame della concessionaria con il territorio, anche attraverso iniziative dedicate alla sostenibilità e al benessere, come l’EcoRun Varese, evento podistico che unisce sport e mobilità green.

«L’apertura del sito di Varese segna una tappa importante sul territorio locale – ha dichiarato Patrizio Milighetti –. Arriviamo qui con l’orgoglio di rafforzare ulteriormente il nostro legame con Nissan e con la volontà di trasferire ai clienti entusiasmo, passione e servizi».

L’ecosistema Nissan

Qashqai e-POWER. Giunta alla terza generazione, la tecnologia e-POWER è un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrificata, dove il motore 100% elettrico muove le ruote e il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. Questo sistema si traduce in consumi fino a 22,2 km/l, autonomia oltre i 1.200 km con un pieno da 55 litri (ciclo WLTP), emissioni di CO 2 ridotte a 102 g/km e un abitacolo più silenzioso di 5.6 dB rispetto la generazione precedente. Si conferma la soluzione ideale per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica senza cambiare le proprie abitudini o per chi fino a ieri acquistava vetture diesel.

MICRA. Nuova MICRA è tornata in versione 100% elettrica con tutti i punti di forza che l’hanno resa famosa nelle cinque generazioni precedenti: design iconico, piacere di guida e tecnologia avanzata. Nissan MICRA è pratica e versatile, ideale per muoversi in città e non solo, con linee da SUV compatto e interni spaziosi. Disponibile con batteria da 40 o 52kWh e autonomia fino a 416 km con singola ricarica, MICRA offre un’esperienza di guida intelligente e connessa anche grazie a tecnologie di ricarica rapida e alla suite di Google integrata, che comprende Google Maps, Google Assistant e Google Play.

LEAF. La terza generazione combina un design aerodinamico ed elegante, con linee da crossover e ampio spazio interno. LEAF è disponibile con tecnologie avanzate e un propulsore elettrico che consente un’autonomia ai vertici della categoria fino a 622 km tramite le due opzioni di batteria da 52 o 75 kWh.

NISSAN MORE

Nissan More è il programma di garanzia gratuito che si attiva e si rinnova a ogni tagliando (programma assicurativo soggetto a esclusioni) dedicato a vetture oltre il periodo di garanzia convenzionale Nissan (3 anni o 100.000 km). Il programma è facile da attivare e gratuito per il cliente, basta eseguire un tagliando di manutenzione presso la rete Nissan, e può essere rinnovato, sempre con un tagliando, fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza. Nissan More offre una copertura assicurativa* di un anno (o per il chilometraggio previsto dal piano di manutenzione) sui componenti più importanti e costosi del veicolo, ovvero:

Motore: tutte le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri.

Turbocompressore e compressore.

Cambio manuale: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio.

Cambio automatico: tutte le parti interne lubrificate, scatola del cambio, convertitore di coppia.

Alberi di trasmissione e semiassi: 2 e 4 ruote motrici. Albero di trasmissione e componenti.

Trasmissione e differenziale: cambio/riduttore, differenziale, ripartitore di coppia e sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti i componenti lubrificati internamente.

Motore elettrico di trazione, inverter e PDM (modulo di distribuzione dell’energia per veicoli elettrici).

* Polizza assicurativa collettiva emessa da Nissan International Insurance Ltd