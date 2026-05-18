“No Easy Action”: il libro fotografico di Cesare Camardo al Salone del Libro di Torino

Il racconto visivo nel mondo della musica underground di No Easy Action approda alle 12 di oggi, lunedì 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il volume fotografico del docente varesino Cesare Camardo è tra le novità presentate all’interno del Padiglione Oval (stand T74-U73, spazio Alleanze Cooperative).

L’incontro con l’autore, incentrato su quarant’anni di concerti rock, jazz e di cultura indipendente raccontati attraverso 129 scatti in bianco e nero, vede la partecipazione di Giovanni Battista Menzani, direttore editoriale di Low. Low è il marchio a carattere nazionale di Officine Gutenberg, cooperativa sociale presente a Torino anche con un altro volume fotografico, This is Britannia di Daniele Marzeddu.

Presentato anche a Materia, lo spazio libero di VareseNews, lo scorso febbraio, No Easy Action unisce la grana della pellicola analogica alla testimonianza diretta delle scene alternative, documentando attraverso un “diario antropologico” la transizione dai club storici alla contemporaneità. Maggiori informazioni all’articolo sottostante: