Note di festa e sorrisi: grande successo per il gemellaggio tra Filarmoniche
Domenica di musica e condivisione a Comerio. La filarmonica locale ha ospitato la realtà bandistica di Carate Brianza in una giornata all'insegna della collaborazione
Una domenica speciale, dove la musica si è trasformata nel linguaggio universale per unire due comunità e celebrare l’associazionismo. Il fine settimana ha visto andare in scena un entusiasmante gemellaggio tra la Filarmonica di Comerio e la Filarmonica di Carate Brianza, che ha portato in paese un’atmosfera di grande festa, note e condivisione.
L’iniziativa è nata con lo spirito di fare rete e scambiare esperienze tra due storiche realtà bandistiche lombarde. La risposta dei partecipanti e del pubblico è stata straordinaria, regalando una giornata ricca di sorrisi, entusiasmo e sincera sinergia tra i musicisti e i direttivi delle due associazioni.
I canali ufficiali della compagine comeriese hanno espresso grande soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento:
«È stato un vero piacere vedere molti sorrisi e tanta collaborazione tra le nostre associazioni! Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno partecipato, agli ospiti della Filarmonica di Carate Brianza e a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa bellissima giornata di festa».
Il gemellaggio getta così le basi per future collaborazioni musicali e istituzionali, confermando come la passione per la musica d’insieme sia ancora uno dei motori più potenti per creare legami duraturi sul territorio.
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