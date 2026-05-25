Note di festa e sorrisi: grande successo per il gemellaggio tra Filarmoniche

Una domenica speciale, dove la musica si è trasformata nel linguaggio universale per unire due comunità e celebrare l’associazionismo. Il fine settimana ha visto andare in scena un entusiasmante gemellaggio tra la Filarmonica di Comerio e la Filarmonica di Carate Brianza, che ha portato in paese un’atmosfera di grande festa, note e condivisione.

L’iniziativa è nata con lo spirito di fare rete e scambiare esperienze tra due storiche realtà bandistiche lombarde. La risposta dei partecipanti e del pubblico è stata straordinaria, regalando una giornata ricca di sorrisi, entusiasmo e sincera sinergia tra i musicisti e i direttivi delle due associazioni.

I canali ufficiali della compagine comeriese hanno espresso grande soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento:

«È stato un vero piacere vedere molti sorrisi e tanta collaborazione tra le nostre associazioni! Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno partecipato, agli ospiti della Filarmonica di Carate Brianza e a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa bellissima giornata di festa».

Il gemellaggio getta così le basi per future collaborazioni musicali e istituzionali, confermando come la passione per la musica d’insieme sia ancora uno dei motori più potenti per creare legami duraturi sul territorio.