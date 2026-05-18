Note di gemellaggio a Comerio: la Filarmonica accoglie il Corpo Musicale di Carate Brianza

La musica come strumento per abbattere le distanze, stringere nuove amicizie e unire due comunità nel segno della tradizione bandistica. Con questo spirito l’Associazione Filarmonica di Comerio si appresta a vivere una giornata speciale: domenica 24 maggio, alle ore 16:30, Piazza del Comune ospiterà un concerto straordinario nato per celebrare il gemellaggio con il Corpo Musicale SS. Ambrogio e Simpliciano di Carate Brianza.

Sarà proprio la formazione ospite della Brianza la grande protagonista del pomeriggio sul palcoscenico all’aperto di Comerio. La banda si presenterà al pubblico locale con un repertorio vario e accessibile, strutturato appositamente per offrire un momento di festa, leggerezza e forte partecipazione collettiva.

Dietro alle note c’è un intento istituzionale e culturale preciso: l’iniziativa vuole infatti gettare le basi per un legame duraturo tra le due storiche realtà musicali, realtà che condividono la medesima passione per l’associazionismo e lo stesso impegno quotidiano nella valorizzazione della musica popolare nei rispettivi territori.

L’evento, pensato per aprirsi a tutta la cittadinanza, si preannuncia come un importante momento di aggregazione e coesione sociale per il paese. Una sinergia resa possibile anche grazie alla fitta rete delle realtà locali: la manifestazione gode infatti del patrocinio del Comune di Comerio e di Anbima Varese (Rete Associativa Nazionale), e vede la collaborazione attiva della Pro Loco di Comerio e del Gruppo Alpini di Comerio.

In caso di maltempo, gli organizzatori hanno già previsto una soluzione alternativa per non rovinare la festa: l’intero evento musicale si sposterà al coperto, nei locali del Salone Polivalente cittadino. L’ingresso è libero e aperto a tutti.