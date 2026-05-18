Nova Coop chiude il 2025 con un utile di 25 milioni: al via il voto e le assemblee per i soci di Castano, Tradate e Luino

È iniziato il percorso di approvazione del bilancio civilistico e consolidato 2025 di Nova Coop, la cooperativa dei consumatori aderente all’insegna Coop attiva in Piemonte e alta Lombardia. Fino al prossimo 9 giugno saranno i circa 593mila soci a esprimersi sul documento economico attraverso il voto nei punti vendita, nelle assemblee territoriali e tramite pec o raccomandata.

Il bilancio presenta risultati in crescita: l’esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto di oltre 25 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, mentre il valore delle vendite ha superato il miliardo e 230 milioni di euro.

Assemblee anche in Lombardia

Anche alcuni territori lombardi saranno coinvolti nel percorso assembleare. Le assemblee separate dei Presidi Soci Coop si svolgeranno:

il 27 maggio a Castano Primo, alle 15, all’Auditorium Paccagnini di piazza XXV Aprile

il 9 giugno a Luino, alle 18, nella Sala Soci di via Ghiringhelli, per i soci di Luino e Tradate

I soci possono votare dal 18 al 24 maggio direttamente nei punti vendita Nova Coop attraverso tablet dedicati oppure partecipando alle assemblee territoriali.

Crescono vendite e base sociale

Nova Coop chiude il 2025 con un patrimonio netto di quasi 896 milioni di euro e un incremento delle vendite della rete commerciale tradizionale, che ha superato il miliardo e 97 milioni di euro tra supermercati e ipermercati.

In aumento anche il numero degli scontrini emessi, oltre 34 milioni, segnale di una maggiore frequentazione dei negozi.

Continua inoltre a crescere la base sociale della cooperativa: al 31 dicembre 2025 i soci erano 593.699, con un saldo positivo di oltre 4mila nuovi iscritti rispetto all’anno precedente.

Il peso del marchio Coop e dell’e-commerce

Nel corso dell’anno sono stati venduti oltre 75 milioni di prodotti a marchio Coop, che rappresentano più di un terzo delle vendite del confezionato.

In crescita anche l’e-commerce attraverso CoopShop.it, con quasi 110mila spese online effettuate nel 2025 e un valore superiore agli 11,7 milioni di euro. Nova Coop ha inoltre consolidato la rete di servizi omnicanale con CoopDrive, CoopLocker e consegne a domicilio in 440 comuni.

“Tutela del potere d’acquisto”

Il presidente Ernesto Dalle Rive sottolinea il contesto economico complesso in cui la cooperativa ha operato negli ultimi anni.

«Da oltre tre anni operiamo in uno scenario internazionale caratterizzato da instabilità e forti tensioni economiche – spiega –. In questo contesto abbiamo scelto di mantenere fermo il nostro impegno a tutela del potere d’acquisto di soci e consumatori, contenendo per quanto possibile gli effetti dell’inflazione sul carrello della spesa».

Secondo Dalle Rive, i risultati raggiunti «rafforzano ulteriormente la solidità di Nova Coop e confermano la capacità della Cooperativa di generare valore restando coerente con i principi mutualistici e con il proprio ruolo sociale sui territori».

Solidarietà e progetti sociali

Nel 2025 è proseguito anche l’impegno sociale della cooperativa. Attraverso il progetto “Buon Fine” sono stati donati prodotti alimentari ancora consumabili per un valore commerciale di oltre 11 milioni di euro, equivalenti a circa 1,9 milioni di pasti destinati a persone in difficoltà economica.

Nova Coop ha inoltre potenziato il progetto “Dona la Spesa” con punti di raccolta permanente di alimenti e beni non deperibili presenti nei negozi.

Accanto all’attività commerciale sono continuati anche i progetti educativi nelle scuole, con oltre 700 iniziative realizzate nel corso dell’anno.