Novantacinque anni di storia: tre eventi per l’anniversario del gruppo Alpini di Varese

Novantacinque anni di penne nere e di servizio alla comunità: il Gruppo Alpini di Varese li festeggia con tre appuntamenti pubblici distribuiti tra la fine di maggio e il solstizio d’estate, aperti a tutta la cittadinanza e pensati per far sentire il territorio parte di una storia condivisa.

Si comincia sabato 31 maggio con un tocco sportivo inatteso: al campo dell’ASD Rugby Varese di via Salvore 9 si disputerà il 1° Trofeo Gruppo Alpini Varese, una giornata di minibasket dalle 10 alle 16 che vedrà scendere in campo il “Dream Team” della Casa del Giocattolo Solidale insieme ad altre formazioni. Polenta e panini con salamella garantiti per chi vorrà fermarsi a pranzo.

Il fine settimana successivo porta le celebrazioni nel vivo. Sabato 6 giugno alle 20.30 il Teatro Intred ospiterà il concerto gratuito della Fanfara Orobica, una serata di musica e tradizione alpina aperta a tutti. Il giorno dopo, domenica 7 giugno dalle 9.30, piazza della Repubblica sarà teatro della cerimonia ufficiale: alzabandiera, onore ai Caduti, interventi delle autorità civili e militari, benedizione del nuovo gagliardetto e dell’autovettura donata all’AISM. A chiudere la mattina, l’esibizione della fanfara della Brigata Alpina Orobica.

Il ciclo si conclude con la Camminata Diffusa da Varese al Sacro Monte. Circa dieci chilometri di percorso, non una gara ma una passeggiata aperta a tutti: la partenza è fissata alle 7.30 dalla sede degli Alpini, con punti di aggregazione intermedi dove ci si può unire in base alle proprie possibilità, fino all’arrivo al Sacro Monte per la Santa Messa delle ore 11.00.

«Il 95° anniversario non è solo una ricorrenza – sottolineano dal Gruppo – ma un’opportunità per rafforzare il legame tra gli Alpini e il territorio». Famiglie, giovani, associazioni e semplici cittadini sono invitati a partecipare a tutti e tre gli eventi, per far sentire la vicinanza della città al gruppo.