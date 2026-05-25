Nuda Veritas ha inaugurato la 31^ edizione del Festival Teatro & Territorio 2026 di Varese

Un debutto travolgente quello della 31^ edizione del Festival Teatro & Territorio a Varese, che ha preso il via sabato scorso con lo spettacolo «Nuda Veritas». Sul palco del capoluogo, quaranta studenti del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” hanno dato vita a un’opera corale inedita, curata nella regia, nelle coreografie e nella drammaturgia da Paolo Franzato. L’evento ha registrato un completo sold out, trasformandosi in una profonda riflessione collettiva sulla legalità e sui meccanismi del potere, proprio in occasione della Giornata nazionale della legalità.

Un teatro civile tra Platone e il rock

Lo spettacolo non è stato soltanto un saggio di fine anno, ma un vero e proprio atto di teatro civile e pedagogico. Il prologo, dedicato alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino attraverso le parole di Pietro Grasso, ha tracciato il solco di un percorso che ha unito riferimenti classici a testi di Platone e Plauto con suggestioni artistiche moderne, come i richiami iconografici a Klimt. Il tutto è stato sostenuto da una colonna sonora eterogenea, capace di spaziare dai Beatles a Franco Battiato, dai Negrita a Elio e le Storie Tese.

Ventitré anni di laboratorio al Liceo Ferraris

La serata ha celebrato anche un traguardo storico per la scuola varesina: i ventitré anni di attività del laboratorio teatrale diretto da Franzato. Un’esperienza che, grazie anche ai Fondi Europei, ha saputo rinnovarsi nel tempo diventando un punto di riferimento per centinaia di studenti. Il lavoro svolto quest’anno ha visto inoltre la collaborazione della professoressa Giovannapaola Coppola, che ha affiancato i ragazzi in ogni fase della produzione, dalla scrittura alla messa in scena.

Le parole del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico del Liceo Ferraris ha sottolineato il valore formativo di questo percorso durante il suo intervento in apertura di serata. «Quello che festeggiamo stasera è qualcosa di speciale – ha dichiarato Marco Zago, Dirigente Scolastico –. Non si tratta semplicemente della chiusura di un’attività extracurricolare, né “soltanto” di uno spettacolo teatrale. Stasera celebriamo ventitré anni di un’esperienza che ha lasciato il segno nella vita di centinaia di ragazzi. In scena e dietro le quinte, si impara una delle lezioni più preziose della vita: che insieme si arriva dove da soli non si arriverebbe mai».

Il professor Zago ha poi voluto rendere omaggio alla guida tecnica del progetto: «Il professore Paolo Franzato merita un ringraziamento particolare – ha proseguito Marco Zago, Dirigente Scolastico –. Da ventitré anni è lui il cuore e la mente di questo laboratorio: la guida che accompagna i ragazzi con una dedizione rara, capace di unire rigore e umanità. Tutto questo porta la sua firma, non solo come professionista di grande talento, ma come uomo e come educatore».

Un festival dedicato ad Antonin Artaud

Con «Nuda Veritas» si apre ufficialmente l’edizione 2026 del festival Teatro & Territorio, intitolata “Un’ombra al limitare d’un grande grido” e dedicata alla figura di Antonin Artaud. Nonostante l’assenza in sala di rappresentanti delle istituzioni e della critica ufficiale, lo spettacolo ha confermato la vitalità del teatro varesino e la capacità dei giovani di affrontare temi complessi come la giustizia, la sopraffazione e la ricerca della verità attraverso i linguaggi della danza e della recitazione.