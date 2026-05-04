Nulla di fatto per i centri sportivi di Malnate, “Proposte non ammissibili. Procedura senza assegnazione”

Per l’affidamento dei centri sportivi di Malnate arriva un “nulla di fatto”. «L’Amministrazione Comunale di Malnate – si legge nella nota pubblicata lunedì 4 maggio – informa la cittadinanza in merito al percorso amministrativo relativo alla concessione dei Campi sportivi comunali siti in Via Gasparotto e Via Milano, il primo dei quali recentemente riqualificato grazie a un investimento di circa 1 milione di euro finanziato con fondi PNRR. Un intervento strategico volto alla valorizzazione dell’impianto e al potenziamento dell’offerta sportiva sul territorio».

«La precedente concessione – spiegano dal Municipio -, affidata alla società calcistica locale Malnatese, era in scadenza a dicembre 2024 e al fine di garantire il regolare svolgimento della stagione sportiva, l’Amministrazione ha disposto una prima proroga fino a luglio 2025. Successivamente, non essendo ancora completati gli atti necessari per una nuova procedura di affidamento, è stata concessa un’ulteriore proroga sempre alla società Malnatese fino a giugno 2026. Nel mese di febbraio 2026, l’Amministrazione ha avviato una Procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/2001. Alla procedura hanno partecipato tre soggetti; tuttavia, tutte le proposte pervenute sono risultate incomplete sotto il profilo documentale e pertanto non ammissibili».

«In data 24 aprile 2026, la procedura si è conclusa senza assegnazione – prosegue la nota -. L’esito è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e comunicato formalmente ai soggetti interessati. Alla luce di tale esito e con l’obiettivo prioritario di garantire la continuità delle attività sportive, in particolare per i più giovani, l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con la pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento in concessione dell’impianto per la durata di un anno. Tale attività avverrà a breve, con il fine ultimo di consentire al soggetto concessionario di poter programmare con tempistiche consone, la prossima stagione sportiva.

Questa soluzione temporanea consentirà di assicurare l’utilizzo della struttura nelle more della definizione di una procedura più strutturata e di lungo periodo, coerente con il valore dell’investimento effettuato e con le esigenze della comunità.

Il Sindaco Nadia Cannito ha dichiarato: “L’obiettivo primario dell’Amministrazione è tutelare la continuità sportiva dei bambini e dei ragazzi del nostro Comune. Lo sport rappresenta un presidio educativo e sociale fondamentale, e riteniamo indispensabile garantire la possibilità di proseguire le attività senza interruzioni.”. L’Assessore allo Sport Gianluigi Baroni ha aggiunto: “Rispetto allo stadio di via Gasparotto, parliamo di un impianto oggetto di un investimento importante, anche sotto il profilo economico, che deve essere valorizzato e gestito in modo adeguato. È nostra responsabilità salvaguardare questa struttura e assicurarne un utilizzo efficace ed economicamente sostenibile.”

«L’Amministrazione – conclude il comunicato – continuerà a lavorare per individuare una soluzione stabile e duratura, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e interesse pubblico».