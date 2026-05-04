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Nulla di fatto per i centri sportivi di Malnate, “Proposte non ammissibili. Procedura senza assegnazione”

Nessuna delle tre proposte è risultata completa. lLAmministrazione Comunale ha deciso di procedere con la pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento in concessione dell’impianto per la durata di un anno

La Malnatese continua l\'attività in via Milano

Per l’affidamento dei centri sportivi di Malnate arriva un “nulla di fatto”. «L’Amministrazione Comunale di Malnate – si legge nella nota pubblicata lunedì 4 maggio – informa la cittadinanza in merito al percorso  amministrativo relativo alla concessione dei Campi sportivi comunali siti in Via Gasparotto e Via Milano, il primo dei quali recentemente riqualificato grazie a un investimento di circa 1 milione di  euro finanziato con fondi PNRR. Un intervento strategico volto alla valorizzazione dell’impianto e  al potenziamento dell’offerta sportiva sul territorio». 

«La precedente concessione – spiegano dal Municipio -, affidata alla società calcistica locale Malnatese, era in scadenza a  dicembre 2024 e al fine di garantire il regolare svolgimento della stagione sportiva,  l’Amministrazione ha disposto una prima proroga fino a luglio 2025. Successivamente, non essendo  ancora completati gli atti necessari per una nuova procedura di affidamento, è stata concessa  un’ulteriore proroga sempre alla società Malnatese fino a giugno 2026. Nel mese di febbraio 2026, l’Amministrazione ha avviato una Procedura di Affidamento Diretto ai  sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/2001. Alla procedura hanno partecipato tre soggetti;  tuttavia, tutte le proposte pervenute sono risultate incomplete sotto il profilo documentale e pertanto  non ammissibili». 

«In data 24 aprile 2026, la procedura si è conclusa senza assegnazione – prosegue la nota -. L’esito è stato pubblicato  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e comunicato formalmente ai  soggetti interessati.  Alla luce di tale esito e con l’obiettivo prioritario di garantire la continuità delle attività sportive, in  particolare per i più giovani, l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con la pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento in concessione dell’impianto per la durata di un anno. Tale attività avverrà a breve, con il fine ultimo di consentire  al soggetto concessionario di poter programmare con tempistiche consone, la prossima stagione  sportiva. 

Questa soluzione temporanea consentirà di assicurare l’utilizzo della struttura nelle more della  definizione di una procedura più strutturata e di lungo periodo, coerente con il valore  dell’investimento effettuato e con le esigenze della comunità. 

Il Sindaco Nadia Cannito ha dichiarato: “L’obiettivo primario dell’Amministrazione è tutelare la  continuità sportiva dei bambini e dei ragazzi del nostro Comune. Lo sport rappresenta un presidio  educativo e sociale fondamentale, e riteniamo indispensabile garantire la possibilità di proseguire le  attività senza interruzioni.”. L’Assessore allo Sport Gianluigi Baroni ha aggiunto: “Rispetto allo  stadio di via Gasparotto, parliamo di un impianto oggetto di un investimento importante, anche  sotto il profilo economico, che deve essere valorizzato e gestito in modo adeguato. È nostra  responsabilità salvaguardare questa struttura e assicurarne un utilizzo efficace ed economicamente  sostenibile.” 

«L’Amministrazione – conclude il comunicato – continuerà a lavorare per individuare una soluzione stabile e duratura, nel  rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e interesse pubblico».

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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