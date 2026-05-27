Nuova giunta e deleghe pronte a Golasecca per l’avvio dell’amministrazione Tovaglieri

Sarà verosimilmente nella prima settimana di giugno l’insediamento di Andrea Tovaglieri e della sua giunta come nuovi amministratori di Golasecca.

A pochi giorni dalla vittoria elettorale, ottenuta in un duello punto-punto con Madì Reggio, la lista Golasecca Dimensione Paese – che subentrerà a Claudio Ventimiglia – ha intanto stabilito la composizione dell’esecutivo e la distribuzione delle deleghe tra i componenti della maggioranza, composta in consiglio comunale da Mauro Dalla Piazza, Marco Garbin, Pierettore Brandazza, Samuele Denti, Margot Roldan, Rosella Del Papa, Gaia Visconti.

A Golasecca l’organo esecutivo vede il primo cittadino affiancato da due assessori: il futuro vicesindaco Mauro Dalla Piazza (Mr preferenze di Golasecca con 51 schede) assume l’incarico di assessore al Bilancio e al personale comunale. Marco Garbin (45 preferenze) sarà nominato assessore alle Politiche sociali e alla Sicurezza.

Il sindaco ha scelto di assegnare deleghe anche ai consiglieri comunali eletti. Pierettore Brandazza si occuperà di Territorio, Ambiente ed Ecologia, mentre a Rosella Del Papa fanno capo le deleghe a Cultura, Turismo e Sport.

Restano di diretta competenza del sindaco Andrea Tovaglieri le deleghe relative a Urbanistica e Paesaggio, oltre a quelle per Imprese, Sviluppo e Lavoro. La macchina amministrativa si presenterà per l’esordio ufficiale nel primo consiglio comunale, nei primi giorni di giugno. In quella sede la maggioranza affronterà un’opposizione interamente al femminile, composta da Madì Reggio e Laura Scala per la lista Golasecca Tradizioni e futuro sostenibile e da Rossella Bosco per la lista Golasecca InVita.

ELEZIONI GOLASECCA

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