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Nuova giunta e deleghe pronte a Golasecca per l’avvio dell’amministrazione Tovaglieri

Due assessori nell'esecutivo e deleghe specifiche ai consiglieri per la lista Golasecca Dimensione Paese dopo la vittoria alle urne del 25 maggio. Il vicesindaco sarà dalla Piazza

golasecca dimensione paese

Sarà verosimilmente nella prima settimana di giugno l’insediamento di Andrea Tovaglieri e della sua giunta come nuovi amministratori di Golasecca.

A pochi giorni dalla vittoria elettorale, ottenuta in un duello punto-punto con Madì Reggio, la lista Golasecca Dimensione Paese – che subentrerà a Claudio Ventimiglia – ha intanto stabilito la composizione dell’esecutivo e la distribuzione delle deleghe tra i componenti della maggioranza, composta in consiglio comunale da Mauro Dalla Piazza, Marco Garbin, Pierettore Brandazza, Samuele Denti, Margot Roldan, Rosella Del Papa, Gaia Visconti.

A Golasecca l’organo esecutivo vede il primo cittadino affiancato da due assessori: il futuro vicesindaco Mauro Dalla Piazza (Mr preferenze di Golasecca con 51 schede) assume l’incarico di assessore al Bilancio e al personale comunale. Marco Garbin (45 preferenze) sarà nominato assessore alle Politiche sociali e alla Sicurezza.

Il sindaco ha scelto di assegnare deleghe anche ai consiglieri comunali eletti. Pierettore Brandazza si occuperà di Territorio, Ambiente ed Ecologia, mentre a Rosella Del Papa fanno capo le deleghe a Cultura, Turismo e Sport.

Restano di diretta competenza del sindaco Andrea Tovaglieri le deleghe relative a Urbanistica e Paesaggio, oltre a quelle per Imprese, Sviluppo e Lavoro. La macchina amministrativa si presenterà per l’esordio ufficiale nel primo consiglio comunale, nei primi giorni di giugno. In quella sede la maggioranza affronterà un’opposizione interamente al femminile, composta da Madì Reggio e Laura Scala per la lista Golasecca Tradizioni e futuro sostenibile e da Rossella Bosco per la lista Golasecca InVita.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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