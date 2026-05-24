Nuova segnaletica sul Sempione a Vergiate: stop agli attraversamenti diretti

Lungo via Sempione a Vergiate cambia la segnaletica orizzontale. Da qualche giorno sono infatti comparse doppie linee continue nel tratto teatro negli ultimi anni di diversi incidenti, alcuni anche molto gravi. L’obiettivo è quello di ridurre le manovre pericolose e aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più trafficate della zona.

La zona fu teatro dell’incidente mortale avvenuto nel giugno 2025, quando perse la vita il giovane motociclista Mattia Dalicco. Una tragedia che aveva profondamente colpito il paese ma non solo e riacceso il dibattito sulla sicurezza della statale.

Le nuove righe continue impediscono di attraversare direttamente la carreggiata con le auto. Chi arriva da Somma Lombardo ed è diretto verso le attività commerciali sul lato opposto della strada dovrà utilizzare la rotatoria all’altezza di Conforama.

Per chi invece proviene da Vergiate, l’inversione o l’accesso all’altro lato della strada sarà possibile soltanto utilizzando la rotatoria in prossimità del tiro a segno.

Una modifica pensata per eliminare gli attraversamenti diretti e le svolte considerate più rischiose lungo il rettilineo della Sempione.

La nuova segnaletica rappresenta però una soluzione temporanea. Nei mesi scorsi ANAS e Comune di Vergiate avevano infatti raggiunto un accordo per la realizzazione di una nuova rotatoria all’altezza dell’ex supermercato Dpiù, considerata un’opera strategica per migliorare in modo definitivo la sicurezza della viabilità nella zona.