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Nuove lauree specialistiche per gli infermieri: pubblicata la riforma che rivede la formazione

Il Ministero dell’Università riforma la classe magistrale infermieristica: dal 2026/2027 partiranno tre percorsi specialistici dedicati a cure intensive, assistenza pediatrica e infermieristica di famiglia e comunità

foto fine lezioni corso infermieristica 2025

Via libera alla revisione della laurea magistrale in infermieristica e all’istituzione di nuovi profili infermieristici specialistici. Il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2026, ridefinisce la classe  e introduce percorsi formativi avanzati destinati a rafforzare il ruolo degli infermieri nel sistema sanitario italiano.

La riforma nasce dall’esigenza di aggiornare la formazione universitaria sanitaria alla luce dei cambiamenti epidemiologici, dell’invecchiamento della popolazione e della crescente complessità assistenziale. Il testo sottolinea infatti la necessità di rafforzare competenze specialistiche e organizzative degli infermieri, introducendo una maggiore flessibilità nei corsi di studio e nuove figure professionali avanzate.

Le novità

Le principali novità sono la creazione di tre nuovi indirizzi specialistici infermieristici.

I nuovi profili specialistici saranno:

  • infermiere specialista nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità;
  • infermiere specialista nelle cure neonatali e pediatriche;
  • infermiere specialista nelle cure intensive e nell’emergenza.

Cure primarie e di famiglia

Il nuovo infermiere specialista nelle cure primarie e di famiglia avrà un ruolo centrale nella presa in carico territoriale di persone, famiglie e comunità. Il decreto prevede competenze avanzate nella gestione delle malattie croniche, nella prevenzione, nelle cure palliative e nell’assistenza domiciliare, con una funzione di leadership clinica nei servizi territoriali e nelle case di comunità.

Per questo profilo sono previste anche competenze nella valutazione multidimensionale dei bisogni, nella gestione della fragilità e della disabilità, nell’educazione sanitaria e terapeutica, oltre all’utilizzo di strumenti digitali e di teleassistenza.

Cure neonatali e pediatriche

Il secondo indirizzo specialistico riguarda le cure neonatali e pediatriche. L’infermiere specialista sarà responsabile della presa in carico del neonato, del bambino e dell’adolescente, anche in situazioni di fragilità sociale o patologie complesse.

Le competenze comprenderanno l’assistenza nelle terapie intensive pediatriche, nella neonatologia, nell’oncologia pediatrica e nella neuropsichiatria infantile, oltre alla gestione delle malattie rare e delle cure palliative pediatriche. Il decreto prevede inoltre un forte coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di cura e nella relazione terapeutica.

Area critica e dell’emergenza

Il terzo percorso specialistico è dedicato all’area critica e dell’emergenza. Gli infermieri formati in questo indirizzo opereranno nei pronto soccorso, nelle terapie intensive e nei servizi di emergenza intra ed extraospedalieri.

Tra le competenze previste figurano il monitoraggio avanzato delle funzioni vitali, la gestione delle emergenze tempo-dipendenti, l’utilizzo di tecnologie avanzate e l’applicazione di protocolli rianimatori come ACLS e trauma care.

La formazione

La formazione avverrà attraverso specifici corsi di laurea magistrale specialistica. Potranno accedervi gli infermieri laureati triennali e quelli già abilitati alla professione.

I nuovi percorsi prevedono attività pratiche, simulazioni cliniche avanzate, laboratori digitali e formazione in skill lab con manichini e strumenti di simulazione. La prova finale consisterà in una tesi specialistica coerente con il percorso scelto.

Le università dovranno adeguare i propri regolamenti didattici entro l’anno accademico 2026/2027, quando partiranno ufficialmente i nuovi corsi.

Il decreto prevede inoltre che i laureati magistrali specialistici possano ricoprire ruoli di coordinamento sanitario, formazione universitaria, ricerca, leadership clinica e consulenza professionale, con accesso anche a master di secondo livello e dottorati di ricerca

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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