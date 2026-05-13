Nuove lauree specialistiche per gli infermieri: pubblicata la riforma che rivede la formazione
Il Ministero dell’Università riforma la classe magistrale infermieristica: dal 2026/2027 partiranno tre percorsi specialistici dedicati a cure intensive, assistenza pediatrica e infermieristica di famiglia e comunità
Via libera alla revisione della laurea magistrale in infermieristica e all’istituzione di nuovi profili infermieristici specialistici. Il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2026, ridefinisce la classe e introduce percorsi formativi avanzati destinati a rafforzare il ruolo degli infermieri nel sistema sanitario italiano.
La riforma nasce dall’esigenza di aggiornare la formazione universitaria sanitaria alla luce dei cambiamenti epidemiologici, dell’invecchiamento della popolazione e della crescente complessità assistenziale. Il testo sottolinea infatti la necessità di rafforzare competenze specialistiche e organizzative degli infermieri, introducendo una maggiore flessibilità nei corsi di studio e nuove figure professionali avanzate.
Le novità
Le principali novità sono la creazione di tre nuovi indirizzi specialistici infermieristici.
I nuovi profili specialistici saranno:
- infermiere specialista nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità;
- infermiere specialista nelle cure neonatali e pediatriche;
- infermiere specialista nelle cure intensive e nell’emergenza.
Cure primarie e di famiglia
Il nuovo infermiere specialista nelle cure primarie e di famiglia avrà un ruolo centrale nella presa in carico territoriale di persone, famiglie e comunità. Il decreto prevede competenze avanzate nella gestione delle malattie croniche, nella prevenzione, nelle cure palliative e nell’assistenza domiciliare, con una funzione di leadership clinica nei servizi territoriali e nelle case di comunità.
Per questo profilo sono previste anche competenze nella valutazione multidimensionale dei bisogni, nella gestione della fragilità e della disabilità, nell’educazione sanitaria e terapeutica, oltre all’utilizzo di strumenti digitali e di teleassistenza.
Cure neonatali e pediatriche
Il secondo indirizzo specialistico riguarda le cure neonatali e pediatriche. L’infermiere specialista sarà responsabile della presa in carico del neonato, del bambino e dell’adolescente, anche in situazioni di fragilità sociale o patologie complesse.
Le competenze comprenderanno l’assistenza nelle terapie intensive pediatriche, nella neonatologia, nell’oncologia pediatrica e nella neuropsichiatria infantile, oltre alla gestione delle malattie rare e delle cure palliative pediatriche. Il decreto prevede inoltre un forte coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di cura e nella relazione terapeutica.
Area critica e dell’emergenza
Il terzo percorso specialistico è dedicato all’area critica e dell’emergenza. Gli infermieri formati in questo indirizzo opereranno nei pronto soccorso, nelle terapie intensive e nei servizi di emergenza intra ed extraospedalieri.
Tra le competenze previste figurano il monitoraggio avanzato delle funzioni vitali, la gestione delle emergenze tempo-dipendenti, l’utilizzo di tecnologie avanzate e l’applicazione di protocolli rianimatori come ACLS e trauma care.
La formazione
La formazione avverrà attraverso specifici corsi di laurea magistrale specialistica. Potranno accedervi gli infermieri laureati triennali e quelli già abilitati alla professione.
I nuovi percorsi prevedono attività pratiche, simulazioni cliniche avanzate, laboratori digitali e formazione in skill lab con manichini e strumenti di simulazione. La prova finale consisterà in una tesi specialistica coerente con il percorso scelto.
Le università dovranno adeguare i propri regolamenti didattici entro l’anno accademico 2026/2027, quando partiranno ufficialmente i nuovi corsi.
Il decreto prevede inoltre che i laureati magistrali specialistici possano ricoprire ruoli di coordinamento sanitario, formazione universitaria, ricerca, leadership clinica e consulenza professionale, con accesso anche a master di secondo livello e dottorati di ricerca
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