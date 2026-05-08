Nuove sedute, fioriere e arredi colorati: il cortile di Casa Morandi diventa il salotto urbano di Saronno
Conclusi i lavori di riqualificazione dello spazio condiviso tra Biblioteca Civica e Teatro Giuditta Pasta, oggi già aperto e utilizzabile dai cittadini
Il cortile interno di Casa Morandi cambia volto e diventa un nuovo spazio di incontro nel cuore di Saronno. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area a cielo aperto condivisa dalla Biblioteca Civica e dal Teatro Giuditta Pasta, oggi già aperta e utilizzabile dai cittadini nonostante il maltempo abbia impedito l’inaugurazione ufficiale prevista.
L’intervento punta a trasformare uno spazio di semplice passaggio in un luogo dedicato alla socialità, alla cultura e alla permanenza, rafforzando il ruolo di Casa Morandi come punto di riferimento per la vita culturale cittadina.
Nuovi arredi tra design e funzionalità
La riqualificazione ha portato all’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano progettati per rendere il cortile più accogliente e vivibile.
Tra le novità ci sono fioriere con essenze verdi integrate a sedute in legno e corten, pensate per offrire uno spazio adatto a chi desidera leggere un libro all’aperto, studiare o attendere l’inizio di uno spettacolo al Teatro Giuditta Pasta.
A completare l’intervento anche sedie dalle tonalità ocra e azzurro, scelte per dare colore e vivacità alla corte storica e favorire momenti di incontro e condivisione.
Un nuovo “salotto urbano” per la città
L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rendere Casa Morandi sempre più un “salotto urbano” integrato nella quotidianità dei saronnesi, valorizzando la vocazione culturale e aggregativa dell’area.
Lo spazio è già frequentato da studenti, utenti della biblioteca e spettatori del teatro, anche in questi giorni segnati dal fermento del Concorso Lirico Internazionale “Giuditta Pasta”.
L’invito rivolto ai cittadini è quello di vivere il nuovo cortile come luogo di pausa, studio, relax e incontro.
L’amministrazione comunale havoluto ringraziare Saronno Servizi Spa, che ha collaborato alle diverse fasi del progetto, dalla progettazione fino alla posa degli arredi.
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