Nuove sedute, fioriere e arredi colorati: il cortile di Casa Morandi diventa il salotto urbano di Saronno

Il cortile interno di Casa Morandi cambia volto e diventa un nuovo spazio di incontro nel cuore di Saronno. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area a cielo aperto condivisa dalla Biblioteca Civica e dal Teatro Giuditta Pasta, oggi già aperta e utilizzabile dai cittadini nonostante il maltempo abbia impedito l’inaugurazione ufficiale prevista.

L’intervento punta a trasformare uno spazio di semplice passaggio in un luogo dedicato alla socialità, alla cultura e alla permanenza, rafforzando il ruolo di Casa Morandi come punto di riferimento per la vita culturale cittadina.

Nuovi arredi tra design e funzionalità

La riqualificazione ha portato all’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano progettati per rendere il cortile più accogliente e vivibile.

Tra le novità ci sono fioriere con essenze verdi integrate a sedute in legno e corten, pensate per offrire uno spazio adatto a chi desidera leggere un libro all’aperto, studiare o attendere l’inizio di uno spettacolo al Teatro Giuditta Pasta.

A completare l’intervento anche sedie dalle tonalità ocra e azzurro, scelte per dare colore e vivacità alla corte storica e favorire momenti di incontro e condivisione.

Un nuovo “salotto urbano” per la città

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rendere Casa Morandi sempre più un “salotto urbano” integrato nella quotidianità dei saronnesi, valorizzando la vocazione culturale e aggregativa dell’area.

Lo spazio è già frequentato da studenti, utenti della biblioteca e spettatori del teatro, anche in questi giorni segnati dal fermento del Concorso Lirico Internazionale “Giuditta Pasta”.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di vivere il nuovo cortile come luogo di pausa, studio, relax e incontro.

L’amministrazione comunale havoluto ringraziare Saronno Servizi Spa, che ha collaborato alle diverse fasi del progetto, dalla progettazione fino alla posa degli arredi.