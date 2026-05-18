Nuovi cantieri a Sant’Ambrogio: via ai lavori sulla rete del gas in via Vico

Modifiche alla viabilità e possibili disagi nel rione di Sant’Ambrogio per l’apertura di un nuovo cantiere stradale. Sono infatti iniziati gli interventi per la manutenzione e la sistemazione della rete del gas in via Giovan Battista Vico.

I lavori, gestiti dalla società Le Reti, si sono resi necessari per l’efficientamento e il ripristino delle condutture che servono i diversi condomini e le abitazioni private dislocate lungo la via.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e il posizionamento dei mezzi d’opera, il Comune ha predisposto una serie di variazioni alla circolazione. Nel dettaglio, nel tratto stradale che va dall’intersezione con via Virgilio fino all’altezza del civico 25, è stato istituito il divieto di transito temporaneo.

Contestualmente, nella stessa area, rimarrà in vigore il divieto di sosta permanente (24 ore su 24) su entrambi i lati della carreggiata. Le Reti e l’amministrazione comunale precisano inoltre che le variazioni viabilistiche legate all’avanzamento del cantiere coinvolgeranno, con apposita segnaletica modificata, anche la vicina via del Casluncio.