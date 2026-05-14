Nuovi orari di alta stagione per il Civico Museo Archeologico di Angera
Il museo archeologico della città sul Lago Maggiore amplia gli orari di accesso per la stagione primaverile ed estiva con visite dedicate alla storia del territorio
Dal 14 maggio entrano in vigore gli orari di alta stagione del Civico Museo Archeologico di Angera. La struttura, ospitata nel centro storico cittadino, amplia così le possibilità di visita per residenti e turisti interessati a conoscere la storia del territorio attraverso reperti e testimonianze archeologiche.
Il museo custodisce collezioni che raccontano il passato dell’area del basso Verbano, con materiali che documentano la presenza umana dall’età preistorica fino all’epoca romana. Un percorso che permette di approfondire la storia di Angera e del Lago Maggiore attraverso oggetti, ritrovamenti e ricostruzioni.
I nuovi orari
A partire da mercoledì 14 maggio il Civico Museo Archeologico sarà aperto nei seguenti giorni e orari:
- martedì e giovedì dalle 9 alle 14 – telefono 0331 931915
- mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 – telefono 0331 930168
Il museo rappresenta una delle tappe culturali della città insieme alla Rocca Borromea e agli altri luoghi storici del centro di Angera.
Un viaggio nella storia del territorio
Il Civico Museo Archeologico di Angera propone un percorso dedicato alla storia antica del territorio del Verbano. Le sale espongono reperti provenienti da scavi e ritrovamenti locali, offrendo uno sguardo sulle comunità che hanno abitato la zona nei secoli.
Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito del Comune di Angera.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.