Varese News

Life

Nuovi spazi per la stagione estiva Da Cesare a Bobbiate

Ospitato negli spazi del vecchio Circolo di Bobbiate, il locale Da Cesare propone dal 27 maggio jam session tutti i mercoledì sera e aperitivi con dj set ogni sabato sera

Generico 25 May 2026

Parte la stagione estiva “Da Cesare”, il locale dove musica, arte e spettacoli sono di casa, nelle mura del vecchio Circolo di Bobbiate, che proprio quest’anno compie 120 anni.

Il bar gestito da Cesare Orlando propone drink di qualità e prodotti a chilometro zero nella grande sala storica del circolo, nella sala riservata con palco (prenotabile anche per serate musicali, compleanni e feste private) e all’esterno, nel terrazzino e nello spazio dell’ex bocciofila dove è possibile ballare sotto le stelle.

Generico 25 May 2026

La stagione estiva prevede un ricco programma di eventi musicali, spettacoli e iniziative culturali.
Ogni mercoledì sera Jam session aperte a tutti i musicisti e ogni sabato dalle 17:30 Aperitivo e Dj Set con musica fino a sera.

Da Cesare è a Bobbiate, in via Giovanni Macchi 39. a Varese.
Ampio parcheggio in piazza.
Per maggiori informazioni e rimanere aggiornati sul programma consultare QUI la pagina Ig. Oppure 376 2516246.

Generico 25 May 2026
.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.