Nuovi spazi per la stagione estiva Da Cesare a Bobbiate
Ospitato negli spazi del vecchio Circolo di Bobbiate, il locale Da Cesare propone dal 27 maggio jam session tutti i mercoledì sera e aperitivi con dj set ogni sabato sera
Parte la stagione estiva “Da Cesare”, il locale dove musica, arte e spettacoli sono di casa, nelle mura del vecchio Circolo di Bobbiate, che proprio quest’anno compie 120 anni.
Il bar gestito da Cesare Orlando propone drink di qualità e prodotti a chilometro zero nella grande sala storica del circolo, nella sala riservata con palco (prenotabile anche per serate musicali, compleanni e feste private) e all’esterno, nel terrazzino e nello spazio dell’ex bocciofila dove è possibile ballare sotto le stelle.
La stagione estiva prevede un ricco programma di eventi musicali, spettacoli e iniziative culturali.
Ogni mercoledì sera Jam session aperte a tutti i musicisti e ogni sabato dalle 17:30 Aperitivo e Dj Set con musica fino a sera.
Da Cesare è a Bobbiate, in via Giovanni Macchi 39. a Varese.
Ampio parcheggio in piazza.
Per maggiori informazioni e rimanere aggiornati sul programma consultare QUI la pagina Ig. Oppure 376 2516246.
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