Nuovi spazi per la stagione estiva Da Cesare a Bobbiate

Parte la stagione estiva “Da Cesare”, il locale dove musica, arte e spettacoli sono di casa, nelle mura del vecchio Circolo di Bobbiate, che proprio quest’anno compie 120 anni.

Il bar gestito da Cesare Orlando propone drink di qualità e prodotti a chilometro zero nella grande sala storica del circolo, nella sala riservata con palco (prenotabile anche per serate musicali, compleanni e feste private) e all’esterno, nel terrazzino e nello spazio dell’ex bocciofila dove è possibile ballare sotto le stelle.

La stagione estiva prevede un ricco programma di eventi musicali, spettacoli e iniziative culturali.

Ogni mercoledì sera Jam session aperte a tutti i musicisti e ogni sabato dalle 17:30 Aperitivo e Dj Set con musica fino a sera.

Da Cesare è a Bobbiate, in via Giovanni Macchi 39. a Varese.

Ampio parcheggio in piazza.

Per maggiori informazioni e rimanere aggiornati sul programma consultare QUI la pagina Ig. Oppure 376 2516246.