Nuovi varesini: oltre diecimila cittadinanze italiane acquisite in quattro anni, e la provincia cresce

Più di diecimila persone in quattro anni. Sono le cittadinanze italiane acquisite nella provincia di Varese tra il 2021 e il 2024, secondo i dati Istat elaborati e visualizzati attraverso due grafici interattivi — una bar chart race e una treemap — realizzati con il supporto dell’intelligenza artificiale Claude Opus 4.7. Un fenomeno silenzioso ma costante, che racconta una comunità che si radica, mette su famiglia, chiede di appartenere pienamente al territorio in cui vive e lavora.

Nel solo 2022 le acquisizioni hanno raggiunto il picco del quadriennio con 3.617 nuovi cittadini italiani, per poi stabilizzarsi intorno alle 2.700 nel biennio successivo: 2.702 nel 2023 e 2.715 nel 2024. Il 2021, con 1.710 acquisizioni, riflette ancora i rallentamenti amministrativi legati alla pandemia.

Albania e Marocco guidano la classifica

A dominare la classifica per nazionalità di origine sono gli albanesi, con 2.903 acquisizioni nel quadriennio, seguiti dai marocchini con 2.085. Nel 2024 Albania (703) e Marocco (494) si confermano in testa, davanti a Ucraina (169), Ecuador (155) e Bangladesh (139). Pakistan (117), Egitto (119) e Romania (116) completano il gruppo di testa, davanti a Tunisia, Brasile e Senegal.

Le storie di chi cresce: Ucraina, Egitto e Bangladesh

Se la fotografia del 2024 dice molto sulla composizione delle comunità straniere più radicate, i trend di crescita rispetto al 2021 raccontano qualcosa di più profondo. L’Ucraina segna il balzo più significativo in termini relativi: da 42 acquisizioni nel 2021 a 169 nel 2024, con una crescita del 302%. Un dato che riflette, almeno in parte, le conseguenze della guerra e la scelta di molti ucraini presenti da anni in Italia di consolidare il legame con il paese che li ospita. Crescono con forza anche Egitto (+250%, da 34 a 119) e Bangladesh (+104%, da 68 a 139), comunità giovani e sempre più strutturate sul territorio varesino.

Varese nel mondo: dai 22 messicani ai nuovi italiani

La città di Varese, nel suo dettaglio comunale, ospita 22 cittadini con cittadinanza messicana e 34 residenti nati in Messico: numeri piccoli, ma emblematici della varietà di provenienze che caratterizza ormai ogni angolo del territorio. La treemap e la bar chart race — visibili sui canali di VareseNews — restituiscono visivamente questa complessità, mostrando come il peso delle diverse nazionalità si sia evoluto anno dopo anno. QUI LA STORIA DI DAVID, DIVENTATO CITTADINO ITALIANO

Dati, grafici e numeri che non parlano di emergenza, ma di integrazione in corso: persone che scelgono l’Italia, e Varese, come casa definitiva.

I dati sono tratti da Istat — demo.istat.it, Acquisizioni di cittadinanza per cittadinanza di origine e territorio, Provincia di Varese. L’elaborazione e l’organizzazione dei dati sono state effettuate con Claude Opus 4.7.