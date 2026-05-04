Nuovo appuntamento con la Serra Tropicale di Comerio: una domenica tra natura e biodiversità

La Serra Tropicale di Comerio riapre le sue porte per un nuovo appuntamento dedicato agli amanti della natura e della biodiversità. Domenica 10 maggio 2026, la struttura ospiterà una mattinata di visite guidate per permettere ai visitatori di ammirare da vicino la crescita rigogliosa delle specie esotiche ospitate nel cuore del borgo.

Un tesoro verde nel cuore di Comerio

L’appuntamento è fissato dalle 10.00 alle 12.00, un arco temporale in cui la “piccola grande attrazione” locale si mostrerà in tutto il suo splendore primaverile. La stagione attuale favorisce infatti una vegetazione particolarmente rigogliosa, rendendo il percorso interno ancora più suggestivo per chi desidera scoprire specie vegetali che raramente si trovano a queste latitudini.

Modalità di partecipazione e prenotazioni

Per garantire una fruizione ottimale e nel rispetto degli spazi della struttura, l’organizzazione ha previsto due turni di visita distinti. Ogni gruppo potrà accogliere un massimo di 25 partecipanti. La partecipazione è subordinata alla prenotazione obbligatoria, che deve essere effettuata tramite la piattaforma Eventbrite al link dedicato.

Nuove date in arrivo

Considerato il limitato numero di posti disponibili per ogni sessione, gli organizzatori hanno già previsto la pianificazione di ulteriori appuntamenti. Qualora le disponibilità per la data del 10 maggio dovessero esaurirsi rapidamente, i cittadini sono invitati a monitorare i canali social ufficiali e la newsletter dedicata, dove verranno comunicate tempestivamente le nuove finestre di apertura previste per le prossime settimane.