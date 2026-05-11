Nuovo spettacolo a Borsano per la commedia “Villa Felicita”

Un nuovo appuntamento teatrale, questa volta al Teatro Aurora di Borsano che si prepara ad accogliere una serata all’insegna del divertimento e della commedia brillante. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 21.00, la compagnia Fuori dalle Quinte tornerà sul palcoscenico con lo spettacolo “Villa Felicita”, un’opera scritta da Giuseppina Cattaneo che promette di coinvolgere il pubblico con il suo ritmo incalzante.

Dopo i precedenti successi, la pièce viene riproposta con l’adattamento e la regia di Francesco Forgillo. La trama, incentrata sulle dinamiche tipiche della commedia classica, punta sull’ironia e sulla capacità degli interpreti di dare vita a situazioni paradossali e divertenti, rendendo la serata ideale per un pubblico di tutte le età.

Una squadra numerosa sul palcoscenico

A dare vita ai personaggi di “Villa Felicita” sarà un cast corale molto nutrito. Gli attori della compagnia Fuori dalle Quinte che si alterneranno sotto i riflettori sono Samantha Belluschi, Lara Bergo, Annalisa Berra, Marina Berta, Veronica Dell’Orti, Emilio Fazio, Elena Ferrara, Francesco Forgillo, Giulia Loss, Alessandro Martino, Alessia Pompilio e Gianmarco Pompilio.

Il lavoro dei tecnici e i dettagli dell’evento

La riuscita di uno spettacolo così dinamico non dipende solo da chi calca le scene, ma anche dal fondamentale supporto logistico e tecnico. Dietro le quinte, la gestione della serata è affidata ai tecnici Morris Biagi e Michela Frontini, che lavoreranno in coordinamento con Graziano Raffaele per garantire la perfetta esecuzione delle luci e dei suoni.

Informazioni e prenotazioni online

Link per le prenotazioni: ssapostoli.it/prenotazioni

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