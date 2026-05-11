Obiettivo 2027: Movimento Alternativo candida a sindaco di Busto Arsizio Ivan Forestieri

Movimento Alternativo ha comunicato oggi, con un anno di anticipo rispetto alle elezioni amministrative del 2027, la candidatura di Ivan Forestieri a sindaco di Busto Arsizio «con il progetto politico “Busto Arsizio Alternativa”».

La scelta di candidare Ivan Forestieri – dicono dalla lista – nasce da un percorso avviato tempo fa, fondato sulla conoscenza

diretta delle sue qualità umane e politiche, della sua caparbietà nell’affrontare le problematiche del territorio e della concreta volontà di mettersi al servizio della comunità.

« Abbiamo individuato in Ivan Forestieri il candidato ideale del Movimento Alternativo per la città di Busto Arsizio» dice Max Nicoletti, fondatore del Movimento. «La sua determinazione, l’attenzione verso i cittadini e la voglia di impegnarsi per il

bene del territorio rappresentano i valori che il nostro movimento vuole portare avanti. Proseguiamo intanto l’intensa attività del Movimento Alternativo sul territorio provinciale. Il 2027 rappresenterà una prova importante per il Movimento Alternativo, che punta a essere presente in tutti i 40 comuni della provincia chiamati al voto, consolidando così un progetto politico basato su

partecipazione, rinnovamento e vicinanza concreta ai cittadini».

«Abbiamo conosciuto Ivan tempo fa e, fin da subito, è nata un’intesa fondata sulla comune esigenza di costruire una nuova classe dirigente capace di mettere davvero al centro il territorio e i suoi abitanti» aggiunge Marco Gasparini. «Un progetto lontano dalle logiche delle segreterie di partito e vicino, invece, ai bisogni concreti dei nostri concittadini».

E Ivan Forestieri? «Credo che un Comune debba tornare a essere una casa aperta, presente e accessibile» dice il candidato. «La politica locale deve ripartire dalle persone, dai bisogni quotidiani e da un rapporto diretto con il territorio».

Movimento Alternativo dice che «verrà stilato un programma condiviso con la cittadinanza» ma anticipa anche i «primi cinque impegni per Busto Arsizio»:

1. Il ritorno all’ascolto

Il primo obiettivo sarà ristabilire un dialogo costante tra amministrazione e cittadini: meno burocrazia e più presenza reale nelle piazze, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana. Un Comune vicino alle persone è un Comune che funziona meglio.

2. Manutenzione e cura del quotidiano

Non servono opere faraoniche, ma attenzione continua all’esistente. Strade sicure, marciapiedi percorribili, parchi curati e illuminazione efficiente saranno priorità concrete dell’azione amministrativa. Ogni cittadino deve sentirsi orgoglioso della propria città.

3. Sostegno alle famiglie e ai servizi

La candidatura punta al potenziamento dei servizi essenziali: asili nido, assistenza agli anziani, sostegno alle fragilità e valorizzazione del volontariato locale. L’obiettivo è costruire una rete sociale forte che non lasci indietro nessuno.

4. Sicurezza e presidio del territorio

Vivere Busto Arsizio significa poter sentirsi sicuri in ogni momento della giornata. Il programma prevede il rafforzamento della sicurezza urbana attraverso il presidio del territorio, il recupero degli spazi pubblici e la promozione del vivere civile.

5. Sviluppo sostenibile e identità

Guardare al futuro senza perdere le proprie radici: questo il principio guida per uno sviluppo urbano sostenibile, rispettoso dell’ambiente e capace di valorizzare le attività commerciali di vicinato, vero patrimonio economico e sociale della città.

Ivan Forestieri conclude : «Metto a disposizione esperienza, impegno e ascolto per costruire insieme una Busto Arsizio più vicina, più curata e più forte. Una città dove nessuno si senta escluso e dove il futuro si costruisca ogni giorno, insieme».