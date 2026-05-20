Obiettivo Comune Gallarate verso le elezioni 2027: il direttivo ai allarga con due nuovi membri

Si va verso il 2027 e la lista civica Obiettivo Comune Gallarate allarga le sue fila e si prepara alla sfida elettorale della primavera prossima. Se Massimo Gnocchi ha guadagnato una visibilità su molti temi amministrativi, la lista in sé ha sempre cercato di farsi vedere compatta nei momenti importanti – le conferenze stampa, per dire, sono sempre collettive – e cerca ora di rafforzarsi come gruppo.

Così mercoledì 29 aprile si è svolta l’assemblea della lista (che è formalmente un’associazione), «allo scopo di discutere le tematiche più recenti riguardanti la vita della nostra città, gli obiettivi futuri della stessa» e arrivare al rinnovo del direttivo «con l’aggiunta di due nuove figure (responsabile giovani e responsabile organizzativo)». E la stessa lista lo precisa: è un passaggio «anche in vista delle elezioni amministrative previste per la primavera del 2027».

«Questo genere di attività rispecchiano pienamente i valori di OCG, infatti: l’adesione libera, il dibattito democratico e l’ascolto dei bisogni dei

cittadini sono e sempre rimarranno punti fermi per raggiungere il nostro obiettivo comune».

Ocg ha già costruito il suo percorso anche collettivo, al di là della presenza del consigliere Gnocchi: si è creata una squadra che ha seguito i diversi temi e in alcuni casi in maniera più specifica (ad esempio: Stefano Matta è entrato nella commissione sanità).

Ora al direttivo – prima formato da otto persone – si aggiungono altri due nomi: entrano Leonardo Corbo e anche Gianluca Tonellotto.

Il nuovo organigramma del direttivo di Ocg

• Presidente: Celeste Parachini

• Componente di diritto: Massimo Gnocchi

• Componente: Marcello Stanzione

• Componente: Betty Asnaghi

• Componente: Stefano Matta

• Componente: Gianmarco Morazzoni

• Componente: Henry Maffiolini

• Componente: Gabriele Zanoni

new entry

• Responsabile giovani: Leonardo Corbo

• Responsabile organizzativo: Gianluca Tonellotto