Obiettivo Saronno: “Il centro storico non è più sicuro, serve un presidio fisso serale in piazza Libertà”
Dal centro storico a Cascina Ferrara, il gruppo civico ha raccolto le segnalazioni di commercianti e residenti e chiede più presenza della Polizia locale sul territorio
Dopo la mozione presentata dal centrodestra, anche Obiettivo Saronno riporta al centro del dibattito politico cittadino la sicurezza in centro e nelle periferie. La lista civica, attraverso il vicepresidente della Commissione consiliare Commercio e sicurezza Davide Marzorati, ha portato in commissione una lunga serie di segnalazioni raccolte tra commercianti e residenti, denunciando diversi episodi di degrado, spaccio e insicurezza tra il centro storico e il quartiere di Cascina Ferrara.
Secondo quanto riferito dal gruppo civico durante la seduta del 21 maggio, molti esercenti del centro storico lamentano un progressivo peggioramento della situazione nelle ore serali. In particolare Piazza Libertà, definita «cuore simbolico della città», verrebbe percepita come poco sicura dopo le 22.30, con la presenza di gruppi molesti, persone in stato di alterazione e situazioni che metterebbero a disagio clienti e lavoratori.
Le segnalazioni sullo spaccio nel centro storico
Tra i temi più delicati sollevati da Obiettivo Saronno c’è quello dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel comunicato si parla di episodi segnalati in pieno giorno nella galleria commerciale tra corso Italia e piazza Libertà, oltre che nelle ore serali nella zona di Palazzo Visconti e in via Padre Monti.
«Quando i negozianti chiudono prima del tempo per paura e i clienti evitano il centro dopo le 18.30, non è più solo un problema di ordine pubblico ma anche economico» si legge nella nota diffusa dal movimento civico.
Le criticità segnalate a Cascina Ferrara
Nel documento vengono citate anche diverse problematiche nella zona di Cascina Ferrara, tra via Larga, via Prampolini e via Pozzo. Tra le segnalazioni figurano cani lasciati liberi senza guinzaglio, rifiuti, aree verdi trascurate, alberi secchi e una porta da calcio danneggiata che impedirebbe ai ragazzi di utilizzare lo spazio gioco.
Obiettivo Saronno lamenta inoltre la mancanza di risposte ad alcune segnalazioni inoltrate tramite il portale comunale.
La richiesta: più controlli appiedati e presidio fisso
Nel comunicato il gruppo civico richiama anche il piano sicurezza illustrato dal sindaco nella commissione del 4 marzo, che prevede un investimento di 100mila euro in straordinari per la Polizia locale. Secondo Obiettivo Saronno, però, il rafforzamento della presenza sul territorio dovrebbe tradursi in controlli più visibili e proattivi, soprattutto nelle zone considerate più sensibili.
«Obiettivo Saronno chiede con forza che la Polizia locale effettui servizi appiedati e controlli proattivi sui gruppi molesti o sospetti» si legge nel documento, che propone anche un presidio fisso in piazza Libertà nelle ore serali.
Il movimento cita inoltre alcuni recenti episodi di cronaca avvenuti in città, tra cui un accoltellamento vicino al municipio, furti e aggressioni, sostenendo che il tema sicurezza debba diventare prioritario per l’amministrazione cittadina.
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