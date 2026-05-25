Occhi elettronici ad alta definizione: quattro nuove telecamere presidiano il paese e le frazioni

Più sicurezza e un controllo capillare sia nel centro cittadino sia nelle aree periferiche. Grazie al positivo posizionamento in un bando promosso da Regione Lombardia, il Comune ha ottenuto un significativo finanziamento economico che ha permesso di implementare la rete di videosorveglianza locale con l’installazione di quattro nuove postazioni blindate, dotate di telecamere di ultima generazione ad alta definizione.

I nuovi dispositivi sono stati posizionati in punti strategici del territorio, individuati per monitorare i flussi viabilistici e gli accessi principali al paese e alle sue frazioni:

Via Vigne, all’incrocio con via Valle Oro;

Via Garibaldi, in corrispondenza dell’incrocio con la strada statale (zona rotonda);

Via Sacconaghi, posizionata proprio all’inizio della salita;

Via Orocco.

Collegamento diretto con la centrale operativa

L’attivazione di questi quattro nuovi “occhi elettronici” non fungerà soltanto da deterrente contro gli atti vandalici o la microcriminalità, ma rappresenterà un supporto operativo immediato per le forze dell’ordine. Le telecamere sono infatti già state connesse direttamente con la centrale operativa della Polizia Locale di Gavirate, comando con cui il Comune ha attiva una solida convenzione per la gestione associata dei servizi di sicurezza e vigilanza.

«Questi nuovi strumenti costituiscono un passo avanti fondamentale per presidiare al meglio il nostro territorio e aumentare la sicurezza percepita dai residenti», ha commentato con soddisfazione il Sindaco, Michele Ballarini. «Desidero ringraziare pubblicamente il comando di Polizia Locale e tutti gli uffici comunali per la competenza, l’impegno costante e l’eccellente risultato raggiunto nell’intercettare i fondi regionali».