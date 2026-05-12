“Occhio alle truffe”: le “dritte” dei Carabinieri agli anziani di Ferno
Mercoledì 13 maggio alle 14,30 il Centro Diurno di piazzetta Bonetta ospita l'incontro con i militari della stazione di Lonate Pozzolo
Un appuntamento aperto ai cittadini per evitare le azioni dei malintenzionati. Mercoledì 13 maggio alle ore 14.30 nel Salone del Centro Anziani di Ferno, che si trova in Piazzetta Bonetta, ci sarà spazio per l’incontro intitolato “Occhio alle truffe” realizzato in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Lonate Pozzolo.
Grazie alla preziosa collaborazione degli uomini dell’Arma, anche quest’anno il Centro Anziani propone un incontro formativo molto interessante. I carabinieri forniranno ai presenti tutte le indicazioni utili per non cadere nelle maglie dei truffatori porta a porta e non solo.
L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Ferno, è già stata proposta in altre occasioni richiamando nella sede del Centro Diurno numerose persone interessate alla questione.
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