Odore nauseabondo e fioritura putrescente sul lungolago di Gavirate a causa del caldo anomalo
Una lettrice ha condiviso alcuni scatti del lago al Parco della Folaga Allegra e alla diga sul Bardello. Il fenomeno legato alla reazione delle acque al calore. Sul sito del Ministero la spiaggia risulta "non balneabile per inquinamento"
Lago di Varese balneabile? Sono tanti a storcere il naso davanti a obiettivi e progressi dell’AQST (Accordo Quadro di Sviluppo territoriale del lago di Varese).
Il 22 maggio scorso, al Chiostro di Voltorre, in occasione della mostra “Il lago, dove parla il silenzio”, AQST ha proposto un incontro aperto a tutti i cittadini per presentare le attività che in questi anni sono state svolte a beneficio del lago di Varese e il suo stato di salute definito sicuro e balneabile.
Qualche giorno dopo, però, una lettrice passeggiando sul lungolago a Gavirate ha incontrato una realtà ben diversa da quella descritta: «Martedì 26 maggio 2026, durante una passeggiata lungo le rive del Lago, alla foce del Rio Tinella, in prossimità dei lavori che si stanno eseguendo per il nuovo incubatoio “Tinella BioPark”, vorrei segnalare:
• la presenza di vaste macchie (di aspetto oleoso) di sostanze non meglio identificate sulla superficie dell’acqua;
• un ingente quantità di alghe in putrefazione;
• un forte odore nauseante di prodotti chimici e marcescenza.
All’incile del Fiume Bardello, in prossimità della diga, segnalo la presenza di numerose carcasse galleggianti di pesci (carassi) ed infiorescenze algali in decomposizione».
Nessun problema particolare o anomalia, assicura il vicesindaco di Gavirate Roberto Zocchi, solo la reazione delle acque del lago al caldo anomalo di questi giorni.
Durante i mesi estivi, infatti, il Lago di Varese entra in una fase di stratificazione termica che impedisce il naturale rimescolamento delle acque. La radiazione solare riscalda gli strati superficiali, creando un livello più caldo chiamato epilimnio, separato dalle acque profonde e più fredde dell’ipolimnio da una fascia intermedia detta metalimnio.
Questa differenza di temperatura e densità ostacola gli scambi verticali tra superficie e fondo. Di conseguenza, l’ossigeno presente negli strati superficiali fatica a raggiungere le acque profonde, dove possono verificarsi condizioni di scarsità di ossigeno e fenomeni come il rilascio di fosforo dai sedimenti del fondale».
Il fenomeno favorisce la fioritura algale, legata a processi naturali biologici che avvengono all’interno del lago ed è tanto maggiore quanto maggiori sono i nutrienti nel lago. Le fonti puntuali (come scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue civili e industriali, i sistemi di raccolta delle acque piovane, gli sfioratori fognari, etc.) e le fonti non puntuali (ad esempio dilavamento da campi agricoli, strade e acque piovane), possono avere un elevato contenuto di azoto e fosforo e causare un’eccessiva fertilizzazione delle acque.
Alla formazione e alla persistenza delle fioriture di cianobatteri (batteri fotosintetici un tempo noti col nome di “alghe azzurre”) contribuiscono una serie di fattori, tra cui: disponibilità di luce; temperatura dell’acqua; alterazione del flusso dell’acqua; mescolamento verticale; variazioni del pH; carico di nutrienti (sia azoto che fosforo); metalli in traccia.
Normalmente le fioriture algali sono formate da tipologie di alghe del tutto innocue per la salute dell’uomo e dell’ambiente. In taluni casi, le fioriture algali sono formate non da alghe ma da cianobatteri. I cianobatteri possono potenzialmente produrre e rilasciare tossine (cianotossine)».
Il fenomeno, dunque, viene osservato e monitorato: l’aspetto del lago e il suo odore sono nauseanti, ma attualmente non pericolosi per la salute. Attualmente, però, sul Portale delle Acque del Ministero della salute, la spiagga di Gavirate risulta momentaneamente non balneabile a causa dell’inquinamento, la cui causa “è ancora in fase di studio”.
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