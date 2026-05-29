“Oggi più che mai è tempo di Repubblica”: i manifesti di Anpi Varese per ricordare il voto del 1946
La sezione cittadina dell'Anpi e il Comune di Varese firmano un manifesto commemorativo che sarà affisso per dieci giorni in città per ricordare la scelta democratica del 1946
Un manifesto che celebra l’80° anniversario della Repubblica e la storica conquista del suffragio universale. È questa l’iniziativa lanciata dalla sezione cittadina dell’Anpi di Varese insieme al Comune, che da oggi e per i prossimi dieci giorni vedrà l’affissione di un poster commemorativo negli spazi pubblici della città. Un modo per riportare al centro del dibattito pubblico i valori che hanno fondato l’Italia democratica.
La memoria del 1946 e il voto alle donne
L’iniziativa vuole accendere i riflettori su un momento decisivo della storia nazionale: la scelta del 2 giugno 1946. In quella data, gli italiani furono chiamati a decidere liberamente tra monarchia e repubblica, esercitando un diritto che per la prima volta venne esteso anche alle donne. «Vogliamo ricordare l’80° Anniversario della Repubblica – spiegano da Anpi Varese – e il voto a suffragio universale che rese possibile quella scelta». Una svolta epocale che segnò la nascita dell’Italia moderna e civile.
Il legame tra Resistenza e Costituzione
Nel testo diffuso da Anpi e Amministrazione si sottolinea come la democrazia non sia stata un evento casuale, ma il risultato di un impegno profondo e spesso doloroso. «Una svolta che non cadde dal cielo – si legge nel documento congiunto – ma che fu il frutto della Resistenza, di sacrifici enormi, di una generazione che decise di stare dalla parte giusta». Questo legame indissolubile tra la lotta di Liberazione e la nascita della Repubblica costituisce il cuore del messaggio che si vuole trasmettere alla cittadinanza, specialmente alle generazioni più giovani.
L’impegno per l’attuazione dei principi costituzionali
Oltre alla celebrazione storica, il manifesto lancia un monito sull’attualità. L’Anpi e il Comune ribadiscono infatti la necessità di una memoria attiva che non si limiti al ricordo, ma si traduca in azione quotidiana per la difesa dei diritti. «Ribadiamo il nostro dovere di impegnarci senza sosta – prosegue la nota – a difendere e attuare la Costituzione lasciataci in dono dalle madri e dai padri costituenti». Un invito alla partecipazione civile che appare necessario in una fase storica complessa come quella attuale.
Valori contro le logiche di potere
L’affissione avviene in un contesto internazionale e sociale delicato, dove i principi democratici sono messi alla prova. Per i promotori dell’iniziativa, oggi più che mai è fondamentale riaffermare l’identità repubblicana. «Oggi più che mai è tempo di Repubblica – concludono i rappresentanti di Anpi e Comune – ed è tempo di riaffermare valori e principi che le logiche imperiali e di potere rischiano di soffocare». Il manifesto resterà visibile per i prossimi dieci giorni, accompagnando la città verso le celebrazioni ufficiali.
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