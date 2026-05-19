“OH! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco” a Besnate

Venerdì 22 maggio al teatro Incontro si alza il sipario su Terra e Laghi Festival con una serie di anteprime

Si apre con una serie di anteprime il prestigioso Festival Terra e Laghi promosso da Teatro Blu. Si parte a Besnate che ospiterà il 21 maggio alle h 20.30 al Teatro Incontro la Compagnia Catalyst (FI) con un divertente spettacolo per bambini e famiglie.

OH! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco, liberamente ispirato ad “OH! Il libro che fa suoni” di Hervé Tullet

Di e con Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin

Oh! è un libro che fa i suoni.

Oh! È uno spettacolo che ti fa giocare.

Liberamente ispirato al famosissimo libro “Oh! Un libro che fa dei suoni” dell’autore francese Hervé Tullet.

Il libro è il vero protagonista dello spettacolo.

Il libro diventa da oggetto a soggetto della scena: si può leggere ma si può anche abitare, giocare, ascoltare, trasformare, illuminare, lanciare, rompere.

E se questo gioco uscisse da libro?

Ecco che lo spettacolo diventa interattivo e il pubblico un gioc-attore, ma senza l’utilizzo della tecnologia, solo grazie alla fantasia.