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“OH! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco” a Besnate

Venerdì 22 maggio al teatro Incontro si alza il sipario su Terra e Laghi Festival con una serie di anteprime

\"OH! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco\" il 22 maggio al teatro Incontro a Besnate (VA)
Bambini

21 Maggio 2026

Si apre con una serie di anteprime il prestigioso Festival Terra e Laghi promosso da Teatro Blu. Si parte a Besnate che ospiterà il 21 maggio alle h 20.30 al Teatro Incontro la Compagnia Catalyst (FI) con un divertente spettacolo per bambini e famiglie.

OH! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco, liberamente ispirato ad “OH! Il libro che fa suoni” di Hervé Tullet
Di e con Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin

Oh! è un libro che fa i suoni.
Oh! È uno spettacolo che ti fa giocare.
Liberamente ispirato al famosissimo libro “Oh! Un libro che fa dei suoni” dell’autore francese Hervé Tullet.

Il libro è il vero protagonista dello spettacolo.
Il libro diventa da oggetto a soggetto della scena: si può leggere ma si può anche abitare, giocare, ascoltare, trasformare, illuminare, lanciare, rompere.
E se questo gioco uscisse da libro?
Ecco che lo spettacolo diventa interattivo e il pubblico un gioc-attore, ma senza l’utilizzo della tecnologia, solo grazie alla fantasia.

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Organizzato da

19 Maggio 2026

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