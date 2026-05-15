Olgiate Olona, Area 101 si infiamma con il duello 80’s VS 90’s: un successo da tutto esaurito
Grande partecipazione lo scorso sabato per lo show diretto da Beniamino Cicco. Applausi a scena aperta per il cast, con una menzione speciale per la tecnica e l'energia dei ballerini Marcello e Daniela
Un viaggio nel tempo tra le decadi che hanno segnato la storia della musica e del costume. Sabato 9 maggio l’Area 101 di Olgiate Olona si è trasformata nell’epicentro del divertimento con lo spettacolo “80’s VS 90’s”, un Music Show che ha saputo coinvolgere un pubblico numerosissimo, trascinato in una sfida a colpi di hit e performance di alto livello.
Sotto la regia di Beniamino Cicco, lo spettacolo ha regalato una serata di pura energia, confermando l’Area 101 come uno dei punti di riferimento per l’intrattenimento nella Valle Olona.
Il trionfo del ritmo latino: Marcello e Daniela
Tra i momenti più apprezzati della serata, un posto d’onore spetta alla performance di Marcello e Daniela. Arrivati direttamente da Cassano Magnago, gli insegnanti hanno portato sul palco una carica di passione e tecnica impeccabile. Maestri di bachata, salsa, cha cha cha e balli latini presso lo storico “Dancing Salone” di Cassano Magnago — locale che vanta un secolo di storia — Marcello e Daniela hanno saputo ipnotizzare la platea, dimostrando come il ballo sia un linguaggio universale capace di unire generazioni diverse, dai più piccoli agli adulti. La loro esibizione è stata un mix perfetto di eleganza e potenza ritmica, sottolineata dai lunghi applausi del pubblico.
Un cast d’eccezione
Non è stato solo il ballo a dominare la scena. La parte musicale ha visto protagonista il cantante Alberto King Fedeli, supportato dal dinamismo di DJ Biena, Luca Ciri Voice, DJ Marco Piccolini e Marco Gatto Vocalist. L’animazione, curata da Aurora Martini e Ilaria Frighetto, ha tenuto alto il ritmo per tutta la serata, mentre la qualità tecnica è stata garantita dal service di Roberto Menchise, Michele Mariani e Andrea Rossi in regia.
Ringraziamenti e territorio
Il successo dello spettacolo è frutto di un grande lavoro di squadra. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutto lo staff di Area 101 — in particolare Marcello, Laura e il signor Franco — oltre al supporto tecnico di Franco Fustilla e Franco Landoni di One TV. Fondamentale anche il contributo dei partner e degli sponsor locali (Cafè a Bumbasina, Arte Casa Busto Arsizio, Sgomberi Rapidi) che hanno creduto nell’iniziativa.
«Un grazie immenso va al pubblico che ha partecipato con così tanto calore», hanno commentato gli organizzatori. Le immagini della serata, catturate dall’obiettivo del fotografo Christian Pizzigoni, raccontano di una comunità che ha voglia di ritrovarsi e di festeggiare attraverso l’arte e la musica.
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