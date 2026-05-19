Olgiate Olona, selezioni aperte nella logistica: si cercano carrellisti e addetti al magazzino
Il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio organizza una giornata di colloqui il 20 maggio per nuove assunzioni nel settore logistico a Olgiate Olona
Il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, in collaborazione con l’azienda MVN S.r.l., società appartenente al gruppo MSC, annuncia l’apertura di nuove opportunità di lavoro nel settore della logistica presso la sede di Olgiate Olona.
L’iniziativa è rivolta alla ricerca di diversi profili professionali, con particolare riferimento alle seguenti posizioni:
Carrellisti/Retrattilisti: requisito indispensabile: possesso del patentino per la conduzione del muletto in corso di validità.
Addetti/e al prelievo (Pickeristi): requisito preferenziale: buona dimestichezza nell’utilizzo di PC e terminali.
Le persone interessate potranno candidarsi inviando una e-mail all’indirizzo presel.cpibusto@provincia.va.it, specificando il codice numerico relativo alla posizione per cui si intende concorrere:
Codice 14510 per Carrellista/Retrattilista
Codice 14511 per Addetto/a al prelievo (Pickerista)
È inoltre prevista una giornata di selezione con colloqui diretti con l’azienda, che si terrà il 20 maggio 2026 presso il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, in via Molino n. 2. L’accesso ai colloqui sarà consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avviare o consolidare un percorso professionale nel campo della logistica, all’interno di una realtà aziendale strutturata e dinamica.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio all’indirizzo mail presel.cpibusto@provincia.va.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.