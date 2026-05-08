Olidata Bologna – Openjobmetis Varese, la partita in diretta
Domenica 10 maggio dalle ore 17 si disputa l'ultimo turno della stagione regolare: i biancorossi chiudono sul campo della Virtus e vanno alla ricerca della vittoria che vale i playoff. Seguite e commentate il match in #direttavn
Si chiude alla Virtus Arena la regular season della Openjobmetis che cerca un successo sulla Olidata Bologna per garantirsi un posto nei playoff 2025-26. In caso di sconfitta invece, i biancorossi dovrebbero sperare nel KO interno di Trento con Milano, altrimenti l’ottava posizione sarebbe della Dolomiti Energia. Tutte le partite del 30° turno si giocano domenica 10 maggio dalle 17: VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 16,15 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
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