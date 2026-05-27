Oltre 2.400 modelli e 460 partecipanti: il Verbano Model Show 2026 di Stresa chiude con numeri record

Si è conclusa con numeri importanti l’edizione 2026 del Verbano Model Show Italy, la manifestazione internazionale dedicata al modellismo statico andata in scena dal 22 al 24 maggio al Palazzo dei Congressi di Stresa. L’evento, dedicato quest’anno a “La Storia in Miniatura. Gli eserciti che fecero l’Italia nel 165° anniversario dell’Unità d’Italia e nell’80° della Repubblica”, ha richiamato appassionati, espositori e modellisti da tutta Italia e dall’estero.

A confermare il successo della manifestazione sono i numeri diffusi dagli organizzatori del Verbano Model Show Italy al termine dell’evento. I modellisti iscritti sono stati 460, con 2.468 modelli in concorso distribuiti in 46 categorie. A questi si sono aggiunti 358 display nelle categorie storico e fantasy, 430 modelli esposti nelle vetrine storiche e 110 modelli presentati da giudici, ospiti e staff.

Importante anche la partecipazione sul fronte delle premiazioni: sono state assegnate 590 medaglie, di cui 174 d’oro, 176 d’argento e 240 di bronzo, oltre a 50 premi speciali messi a disposizione da club e aziende e 30 premi istituzionali e “best”. Presenti inoltre 45 venditori provenienti dall’Italia e dall’estero.

«La sintesi dei numeri di VMS2026 non spiega completamente il successo della manifestazione», scrivono gli organizzatori nel messaggio di ringraziamento pubblicato al termine dell’evento, sottolineando come il Verbano Model Show sia diventato negli anni «una comunità che si incontra per condividere un hobby» e «un grande momento di aggregazione».

L’edizione 2026 aveva proposto esposizioni, concorsi, workshop e conferenze dedicate al modellismo storico e statico, con particolare attenzione ai figurini storici e agli anniversari militari e civili legati alla storia italiana ed europea.

La manifestazione si conferma così uno degli appuntamenti di riferimento per il settore sul Lago Maggiore e nel panorama modellistico internazionale.