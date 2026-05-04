Oltre 21 milioni per far rinascere il patrimonio lombardo: apre il bando per il restauro dei beni culturali

Un investimento massiccio per trasformare vecchi edifici in nuovi centri di aggregazione e bellezza. È stato presentato oggi a Palazzo Lombardia il bando “Progetti integrati della cultura 2026-2029”, una misura da 21,5 milioni di euro che punta a restaurare e rifunzionalizzare il patrimonio culturale pubblico della regione.

Un’alleanza per il territorio

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia (che mette in campo 18 milioni) e Fondazione Cariplo (con uno stanziamento di 3,5 milioni). «È la nostra misura con più risorse – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso –. Non vogliamo creare “cattedrali nel deserto”, ma piccoli e grandi hub culturali che si armonizzino con le comunità, dai piccoli borghi montani alle periferie delle grandi città».

L’idea alla base del bando è che la cultura sia il primo antidoto contro il disagio sociale e giovanile, oltre che un volano fondamentale per l’attrattività turistica e lo sviluppo economico locale.

I dettagli del finanziamento

Il bando è rivolto agli enti pubblici lombardi, che possono partecipare anche in partnership con soggetti privati.

Ecco i punti chiave della misura:

Contributi: Regione finanzierà fino al 50% del costo dei progetti, con cifre comprese tra un minimo di 500.000 euro e un massimo di 1 milione di euro.

Tempi: Il primo acconto verrà erogato negli ultimi mesi del 2026. Tutti i progetti approvati dovranno concludersi tassativamente entro il 2029.

Valorizzazione: Fondazione Cariplo, oltre al sostegno economico, offrirà un servizio di accompagnamento per aiutare i beneficiari a definire e attuare i propri piani di valorizzazione.

Come partecipare

Gli enti interessati hanno tempo fino al 24 giugno 2026 per presentare la domanda. La procedura è esclusivamente telematica e deve essere completata attraverso la piattaforma “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia.

«Riusciamo ad essere complementari con la Regione grazie a una fiducia reciproca – ha aggiunto Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo –. La condivisione degli obiettivi ci permette di fare qualcosa di concreto per il bene della nostra comunità».