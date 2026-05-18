Oltre 2,5 tonnellate di sigarette di contrabbando bloccate dalla Finanza a Malpensa
Denunciate 44 persone e sanzioni per quasi 1,9 milioni di euro. I controlli hanno riguardato passeggeri provenienti soprattutto da Nord Africa e Asia
Oltre due tonnellate e mezzo di sigarette e melassa sequestrate, 44 persone denunciate e 163 passeggeri sanzionati. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Varese insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’aeroporto di Malpensa contro il traffico illecito di tabacchi lavorati esteri.
Dall’inizio del 2026 i controlli intensificati nello scalo internazionale hanno portato al sequestro complessivo di 2.563 chilogrammi di tabacco e melassa, per un valore commerciale superiore ai 740 mila euro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano invece a circa 1,85 milioni di euro.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Gruppo Malpensa e del Distaccamento Locale Aeroporto, i passeggeri coinvolti provenivano prevalentemente dal Nord Africa e dall’Est asiatico e trasportavano le sigarette all’interno dei bagagli personali.
Il tabacco era privo dei contrassegni fiscali previsti dalla normativa italiana e sarebbe stato introdotto nel territorio nazionale senza il pagamento dei tributi dovuti. L’evasione fiscale complessiva stimata supera i 190 mila euro.
Per 44 persone è così scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per “contrabbando di tabacchi lavorati esteri“, con le aggravanti previste dalla normativa vigente.
Le attività di controllo, spiegano Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, rientrano nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti che interessano lo scalo di Malpensa e mirano alla tutela della legalità economica e degli interessi fiscali dello Stato.
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