Oltre 77 milioni agli ITS Academy, firmato il decreto per il 2026

Più risorse per gli ITS Academy e nuovi investimenti per rafforzare la formazione tecnico-professionale. È stato firmato e trasmesso agli organi di controllo il decreto che ripartisce il Fondo nazionale per l’Istruzione Tecnica Superiore relativo al 2026, per un totale di oltre 77 milioni di euro.

Le risorse, pari a 77.243.380 euro, serviranno a sostenere e ampliare l’offerta formativa degli ITS Academy, con particolare attenzione all’attivazione di nuovi percorsi anche all’estero, al potenziamento dei laboratori tecnologici e all’erogazione di borse di studio per stage e tirocini.

Il provvedimento prevede inoltre una quota premiale del 30% destinata alle Fondazioni ITS che avranno ottenuto i migliori risultati sul piano della qualità e dell’efficacia dei percorsi formativi.

Nuovi fondi anche per i campus tecnologico-professionali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inoltre aumentato in modo significativo le risorse disponibili attraverso la Legge di bilancio 2026, stanziando oltre 30 milioni di euro aggiuntivi per gli ITS delle diverse regioni italiane.

A questi si aggiungono circa 19,5 milioni di euro destinati alla realizzazione dei campus della filiera tecnologico-professionale, interventi infrastrutturali che saranno finanziati dopo l’approvazione dei piani tecnico-economici regionali.

«Con questo intervento prosegue con decisione il nostro investimento sugli ITS Academy, che rappresentano un modello formativo sempre più strategico per il Paese – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – L’incremento delle risorse e lo sviluppo dei campus vanno nella direzione di un sistema formativo sempre più innovativo e strettamente collegato ai bisogni del mondo del lavoro».