Oltre cento artisti sul lungolago di Porto Ceresio per Lago d’Arte

Domenica 31 maggio, a Porto Ceresio, si terrà la tradizionale manifestazione artistica Lago d’Arte.

Si tratta della ventottesima edizione di una grande mostra collettiva, nata negli anni Novanta, organizzata dalla Biblioteca Comunale e che quest’anno vede la partecipazione di oltre cento artisti della provincia varesina e non solo, i quali esporranno le loro opere lungo tutto il lungolago a partire dalla bella Piazza S. Ambrogio fino alla fontana di Piazza Bossi.

Centinaia di opere da ammirare, inserite nella splendida cornice del lago e del borgo. All’interno della manifestazione, in un angolo dedicato, gli artisti parteciperanno con una delle loro opere ad un concorso che prevede la proclamazione di tre vincitori, rispettivamente nelle tre categorie di: pittura, scultura e fotografia. Come premio i tre vincitori apriranno nel 2027 la 22^ Stagione di Mostre ceresine nella rinnovata sala esposizione della Palazzina della Cultura dedicata a Salvatore Ferrara sita in Piazzale Luraschi.

Una giuria di esperti e critici d’arte – Karin Scantamburlo, GianLuca Legnani, Alfredo Pino e Alex Boldini – valuteranno le opere in concorso, ma alla valutazione delle opere concorrerà anche una giuria popolare costituita da tutti i passanti che vorranno depositare il proprio voto in un’apposita urna.

Durante la giornata sarà possibile votare anche il Logo della scuola; i disegni esposti in piazza Bossi sono stati realizzati dagli studenti dell’ Istituto comprensivo E. Fermi dei plessi di Porto Ceresio e Besano con il grande supporto dell’insegnante Rita Fedeli, idea promossa dal Comitato Genitori dei tre plessi.

Alle 18 verranno proclamati i tre vincitori del concorso artistico e il vincitore del logo che rappresenterà il nostro Istituto scolastico.

Porto Ceresio si presta ad accogliere numerosi passanti e artisti per questa splendida occasione, ormai è una consuetudine che il paese e gli artisti attendono con passione e dedizione.