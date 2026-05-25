Oltre cento studenti si sfidano al PalaInsubria di Varese per l’ottava edizione dei Cus Games

Sabato 23 maggio si è disputata a Varese l’ottava edizione dei Cus Games: la manifestazione sportiva organizzata dal Cus Insubria al palazzetto di via Monte Generoso. L’evento, rivolto principalmente agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria, ha superato i cento iscritti, che durante la giornata si sono cimentati in discipline diverse.

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Una giornata di sport e divertimento

Gli studenti hanno preso parte a tornei di calcio e beach volley, oltre a competizioni di calcio balilla, ping pong e freccette. L’iniziativa, interamente gratuita per i partecipanti, è stata pensata come un momento per divertirsi e stare insieme a ridosso della sessione d’esami estiva.

Alessio Ossola, responsabile del torneo e membro del comitato organizzatore del Cus Insubria, ha tracciato un bilancio della manifestazione spiegando la natura del progetto: «Abbiamo superato i 100 iscritti – spiega –, confermando i numeri delle edizioni scorse. Una bella giornata dedicata agli studenti in vista della fine delle lezioni».

Gli spazi e le attività del Cus Insubria

L’evento di sabato è solo una delle tante proposte che il Centro universitario sportivo dell’Insubria sviluppa nel corso dell’anno accademico per incentivare lo sport e il benessere tra gli iscritti all’ateneo. Il complesso a disposizione del Cus vanta strutture dedicate a molte discipline differenti, tra cui campi da tennis, pallavolo, una sala fitness e una delle rare piste di skiroll presenti nel territorio provinciale e regionale. «Un impianto – sottolinea Ossola – a misura di studente a prezzi accessibili».

A tutto questo, si aggiunge il ricco calendario di iniziative organizzate dal Cus: «Dalle serate di musica con DJ – spiega Ossola – al all’attività puramente sportiva, quindi gite sulla neve, rafting sui fiumi, nordic walking e campi estivi. Insomma, iniziative per tutte le età con un focus particolare per gli studenti universitari».