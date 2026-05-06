Oltre gli stereotipi: a Vergiate una serata dedicata al mondo delle dipendenze e degli adolescenti

Giovedì 21 maggio la Sala Civica ospita un incontro di riflessione guidato dalla Polizia Locale e dalle unità cinofile per esplorare fragilità e sogni delle nuove generazioni

Il tema delle dipendenze torna al centro del dibattito pubblico a Vergiate con un appuntamento mirato alla comprensione profonda delle dinamiche giovanili. Giovedì 21 maggio, alle ore 21:00, presso la Sala Civica “A. Marchetti” in via Cavallotti 10, si terrà una serata di dialogo e confronto progettata per abbattere i muri del pregiudizio e offrire nuove chiavi di lettura a genitori, educatori e cittadini.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Vergiate, gli Agenti della Polizia Locale e l’unità cinofila HS. Il valore aggiunto della serata risiede nel metodo scelto: il tema delle dipendenze non verrà trattato solo in modo accademico o repressivo, ma attraverso le parole, le riflessioni e le testimonianze raccolte direttamente dai ragazzi durante i recenti interventi di prevenzione svolti nelle scuole del territorio.

L’obiettivo principale dell’incontro è rendere più visibile l’universo adolescenziale, spesso percepito come distante o indecipherabile. Attraverso il racconto di chi vive quotidianamente il mondo della scuola e della strada, sarà possibile scoprire le paure e le fragilità che spingono verso le dipendenze, ma anche i sogni e la straordinaria forza che i giovani possono mettere in campo se adeguatamente supportati.

La serata si propone come un’occasione di confronto autentico che vada “oltre gli stereotipi”, promuovendo un dialogo costruttivo verso nuove possibilità di prevenzione e ascolto. L’ingresso è rivolto a tutti gli adulti che desiderano acquisire strumenti di consapevolezza per meglio comprendere e affiancare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita.