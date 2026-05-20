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Gallarate/Malpensa

Oltre il voto: a Gallarate una serata per capire cosa cambia davvero nella giustizia italiana

Organizzato dal Kiwanis Club Gallarate Odv insieme a Lions International Insubria Golf, all’Auditorium dell’Istituto Falcone di Gallarate.

la legge è uguale per tutti

«Dopo il referendum costituzionale del 23 marzo 2026, il dibattito sulla separazione delle carriere in magistratura non si è affatto chiuso. Ha vinto il “No”, la normativa è rimasta invariata, ma una domanda continua a tornare: quanti cittadini hanno davvero capito cosa prevedeva la riforma e cosa sarebbe cambiato concretamente?»
Da questa riflessione nasce “Oltre il Voto”, la serata pubblica organizzata dal Kiwanis Club Gallarate O.D.V. insieme a Lions International Insubria Golf, in programma venerdì 22 maggio alle ore 19.00 all’Auditorium dell’Istituto Falcone di Gallarate.

L’incontro vuole riportare il tema sul piano dell’approfondimento e dell’analisi, lontano dalla tensione della campagna referendaria. Non una serata politica, ma un’occasione per capire meglio come funziona oggi il sistema giudiziario italiano, quale ruolo abbiano Procura della Repubblica, magistratura giudicante e Consiglio Superiore della Magistratura, e quali aspetti del sistema giudiziario siano stati maggiormente al centro del dibattito negli ultimi anni.

A intervenire saranno due figure provenienti da prospettive diverse ma accomunate da una lunga esperienza sul campo: il dott. Massimo De Filippo, sostituto Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio e presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Magistrati, e l’avv. Concetto Daniele Galati, avvocato penalista, già docente di Diritto processuale penale presso l’Università LIUC e collaboratore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

«Modererà la serata l’avv. Sara De Micco, stimata professionista del territorio. L’idea degli organizzatori nasce anche da un dato evidente durante il referendum: moltissimi cittadini hanno seguito il dibattito pubblico con interesse, ma spesso tra slogan, semplificazioni e informazioni frammentarie. Da qui la scelta di creare un momento aperto alla cittadinanza, costruito non per convincere, ma per spiegare. “Informarsi, capire, partecipare” è infatti il sottotitolo scelto per l’iniziativa: l’obiettivo è favorire una partecipazione più consapevole sui temi costituzionali e sul funzionamento della giustizia, partendo dal diritto vigente e non dalla propaganda».

La serata ha ottenuto anche l’accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, con il riconoscimento di 2 crediti formativi in diritto costituzionale per gli avvocati partecipanti.
La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È disponibile parcheggio interno all’istituto, con accesso da via Cantoni 2.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Kiwanis Club Gallarate O.D.V.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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