“Oltre la luce”, a Morazzone il documentario sulla missione umanitaria di tre ticinesi in Nepal
Venerdì 29 maggio alle 20.45 al Salone Oratorio di Morazzone la proiezione del film di Stefan Chiesa nell’ambito della rassegna “Di Terra e di Cielo”. Alla serata saranno presenti il regista e i tre protagonisti della spedizione umanitaria raccontata nel documentario
Una missione umanitaria e ingegneristica tra le montagne del Nepal raccontata attraverso immagini, incontri e testimonianze dirette. Venerdì 29 maggio alle 20.45 il Salone Oratorio di via XXVI Agosto 8 a Morazzone ospiterà la proiezione del documentario “Oltre la luce” di Stefan Chiesa, inserito nella rassegna cinematografica “Di Terra e di Cielo”.
Il documentario segue la spedizione di tre giovani ticinesi – Nicola, Francesco e Tommaso – impegnati in un progetto di elettrificazione di alcuni villaggi remoti nella valle del Makalu, in Nepal. Un viaggio che intreccia aspetti umanitari, tecnici e sociali, mostrando le difficoltà affrontate dal gruppo e il rapporto costruito con le comunità locali.
La narrazione si concentra non solo sulla realizzazione della rete elettrica, ma anche sull’impatto che l’arrivo della luce ha sulla vita quotidiana delle popolazioni coinvolte, trasformando studio, lavoro e relazioni nelle ore serali. Alla serata saranno presenti il regista Stefan Chiesa e i protagonisti dell’esperienza raccontata nel documentario, che incontreranno il pubblico al termine della proiezione.
L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalle ACLI di Morazzone e dal Circolo Legambiente di Castronno.
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