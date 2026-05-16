Oltre Marte: a Volandia il sogno di trovare gli “esopianeti”

C’è un sogno che accompagna l’umanità da decenni, se non ormai da secoli: lasciare la Terra e raggiungere altri mondi.

Marte è il nome che più spesso ritorna nell’immaginario collettivo, simbolo di una conquista spaziale che ancora oggi rappresenta la frontiera più concreta dell’esplorazione umana. Ma oltre il Pianeta Rosso, lo sguardo della scienza si spinge ancora più lontano, verso gli esopianeti, mondi che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole e che potrebbero, un giorno, ospitare nuove forme di vita.

È proprio da questa tensione verso l’ignoto che nasce “Looking for Planets”, la mostra personale dell’artista internazionale Giorgio Tardonato inaugurata oggi, sabato 16 maggio, nel Padiglione Astronomia e Spazio di Volandia, a Somma Lombardo. L’esposizione resterà visitabile fino al 31 maggio e propone un dialogo tra arte contemporanea, ricerca scientifica e immaginazione cosmica.

Le opere di Tardonato si inseriscono nel filone dell’“Astronomical Art” o “Space art”, una corrente artistica che unisce suggestione visiva e riflessione scientifica. I protagonisti della mostra, in questo caso, sono gli esopianeti: superfici misteriose, atmosfere sconosciute e paesaggi cosmici che evocano scenari futuri dell’esplorazione spaziale.

Un tema che, inevitabilmente, porta a interrogarsi anche su come l’uomo potrebbe affrontare viaggi lunghissimi nello spazio profondo. Tra le ipotesi più affascinanti citate durante la presentazione della mostra ci sono le cosiddette “navi generazionali”, gigantesche astronavi pensate per missioni della durata di decenni o addirittura secoli, capaci di ospitare intere comunità umane autosufficienti.

«Consentirà di portare gli uomini verso gli esopianeti: partiranno i genitori, arriveranno i nipoti»: così Alessandro Cerioli di Tablinum Cultural Management, curatore dell’esposizione, spiega questa visione futuribile, a cui Tardonato dà forma pittorica. Un’idea che appartiene ancora alla fantascienza ma che, sempre più spesso, entra anche nelle riflessioni scientifiche sul futuro dell’umanità oltre la Terra.

La mostra trova una collocazione particolarmente significativa all’interno di Volandia. Le opere di Tardonato dialogano infatti con gli spazi del Padiglione Spazio, che racconta la corsa alla conquista del cosmo, dalle prime missioni spaziali fino all’allunaggio, unico approdo fisicamente raggiunto dall’essere umano al di fuori della Terra. Tra navicelle, modelli, reperti e testimonianze della grande avventura spaziale, le opere contemporanee aprono così uno sguardo ulteriore: quello del futuro e dell’immaginazione.

Il percorso espositivo diventa quindi un viaggio doppio, artistico e scientifico, dove la scoperta non riguarda soltanto ciò che già conosciamo dell’universo, ma anche ciò che ancora non siamo in grado di raggiungere. Un invito a guardare oltre il nostro pianeta, in un tempo in cui l’esplorazione spaziale torna a occupare un posto centrale nella ricerca e nella cultura contemporanea.

La mostra “Looking for Planets” è promossa da Tablinum Cultural Management in collaborazione con il Parco e Museo del Volo – Volandia ed è ideata da Alessandro Cerioli con la collaborazione di Luigi Bignami.