Varese News

Gallarate/Malpensa

“Oltrecena”: ultimi giorni per iscriversi alla cena benefica di Oltremani Varese

C’è tempo fino a lunedì 11 maggio per iscriversi a “Oltrecena”, la cena benefica promossa da Oltremani Varese in programma venerdì 16 maggio alle ore 19:30 presso l’Istituto Falcone di Gallarate

solidarietà

La serata nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro, condivisione e sostegno alle attività che Oltremani sta sviluppando sul territorio varesino. Un’occasione aperta a tutti per conoscere più da vicino il progetto, le sue iniziative e le esperienze che mette in campo per costruire relazioni e comunità più accoglienti e partecipative.

“Oltrecena” vuole essere uno spazio conviviale e informale, dove il dialogo e lo stare insieme diventano parte integrante della serata. Attraverso racconti, testimonianze e momenti di condivisione, sarà possibile entrare in contatto con il percorso e i valori che animano Oltremani Varese.

La cena prevede antipasti misti, risottata, dolce, caffè e bevande. Il contributo minimo richiesto è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 9 anni.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro lunedì 11 maggio al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2RBy4pJumeByB11auS1atTCmNKjhOfoC5pTpGHLF4Qhknww/viewform?pli=1

Per informazioni:
varese@oltremani.it

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.