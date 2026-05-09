“Oltrecena”: ultimi giorni per iscriversi alla cena benefica di Oltremani Varese
C’è tempo fino a lunedì 11 maggio per iscriversi a “Oltrecena”, la cena benefica promossa da Oltremani Varese in programma venerdì 16 maggio alle ore 19:30 presso l’Istituto Falcone di Gallarate
La serata nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro, condivisione e sostegno alle attività che Oltremani sta sviluppando sul territorio varesino. Un’occasione aperta a tutti per conoscere più da vicino il progetto, le sue iniziative e le esperienze che mette in campo per costruire relazioni e comunità più accoglienti e partecipative.
“Oltrecena” vuole essere uno spazio conviviale e informale, dove il dialogo e lo stare insieme diventano parte integrante della serata. Attraverso racconti, testimonianze e momenti di condivisione, sarà possibile entrare in contatto con il percorso e i valori che animano Oltremani Varese.
La cena prevede antipasti misti, risottata, dolce, caffè e bevande. Il contributo minimo richiesto è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 9 anni.
La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro lunedì 11 maggio al seguente link:
https://docs.google.com/forms/
Per informazioni:
varese@oltremani.it
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