“Oltrecena”: ultimi giorni per iscriversi alla cena benefica di Oltremani Varese

La serata nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro, condivisione e sostegno alle attività che Oltremani sta sviluppando sul territorio varesino. Un’occasione aperta a tutti per conoscere più da vicino il progetto, le sue iniziative e le esperienze che mette in campo per costruire relazioni e comunità più accoglienti e partecipative.

“Oltrecena” vuole essere uno spazio conviviale e informale, dove il dialogo e lo stare insieme diventano parte integrante della serata. Attraverso racconti, testimonianze e momenti di condivisione, sarà possibile entrare in contatto con il percorso e i valori che animano Oltremani Varese.

La cena prevede antipasti misti, risottata, dolce, caffè e bevande. Il contributo minimo richiesto è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 9 anni.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro lunedì 11 maggio al seguente link:

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSe2RBy4pJumeByB11auS1at TCmNKjhOfoC5pTpGHLF4Qhknww/ viewform?pli=1

Per informazioni:

varese@oltremani.it