Omaggi, pensieri e capi chic per i 5 anni dello Stendipanni delle Mamme in cerchio di Azzate

Due giornate speciali celabrano i cinque anni dello Stendipanni, il mercatino solidale a sostegno della genitorialità promosso e gestito dalle Mamme in cerchio ci Azzate. Nelle giornate del 29 e 30 maggio sono previsti omaggi, una speciale edizione dello Stendipanni chic, con capi firmati e un piccolo rinfresco. Soprattutto la comunità è chiamata a contribuire alla “vetrina di compleanno”, condividendo pensieri e parole dedicati allo Stendipanni. Tutti i messaggi verranno appesi sulla vetrata del negozio come simbolo dell’affetto e del sostegno ricevuti in questi anni.

I festeggiamenti iniziano venerdì 29 maggio con “C’è un regalo per te!”. Il negozio festeggia il suo quinto compleanno con un regalo per chi acquista. Ciascuno potrà scegliere in negozio il proprio regalino: un oggetto o un capo del valore inferiore ai 5 euro da portare a casa gratuitamente dopo i propri acquisti come ringraziamento per aver partecipato ai festeggiamenti.

Le celebrazioni progeguono sabato 30 maggio, dalle 10 alle 17, in via Raffaello 6 ad Azzate, dove si terrà una speciale edizione dello “Stendipanni Chic”, organizzata proprio accanto al negozio dell’associazione.

Per tutta la giornata sarà possibile trovare abiti e accessori di marca usati, ma sempre in ottimo stato per adulti, ragazzi e bambini di ogni età assieme a oggetti selezionati. Sempre all’insegna del riuso sostenibile, economico ed ecologico.

Durante la giornata le volontarie raccoglieranno pensieri, auguri e riflessioni che amici, clienti sostenitori e cittadini vorranno lasciare per lo Stendipanni e con cui allestire la speciale vetrina del negozio per celebrare i suoi primi 5 anni.

Alle ore 12 è previsto anche un piccolo rinfresco aperto ai partecipanti. Un’occasione per incontrarsi, festeggiare insieme e conoscere più da vicino il lavoro delle Mamme in Cerchio, realtà che da anni promuove iniziative sociali e solidali a favore delle famiglie e del territorio unendo attenzione all’ambiente, aiuto concreto e spirito di comunità.