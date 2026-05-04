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Omaggio a Giuseppe Zamberletti: a Cassano Valcuvia si ripercorre la storia del Friuli 50 anni dopo

Venerdì 8 maggio il Teatro Comunale ospita una serata dedicata alla figura del grande varesino padre della Protezione Civile

Generico 04 May 2026

Il Comune di Cassano Valcuvia, in collaborazione con la Provincia di Varese e la Biblioteca Comunale, promuove un importante momento di riflessione storica e civile per la serata di venerdì 8 maggio 2026.

Cassano Valcuvia ricorda Giuseppe Zamberletti: una serata tra memoria e Protezione Civile

L’evento, intitolato “Il Friuli di Zamberletti 50 anni dopo“, si terrà alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale di via IV Novembre. Al centro dell’incontro ci sarà la conversazione con il giornalista Gianni Spartà, autore del volume biografico “La luna sulle ali” dedicato a Giuseppe Zamberletti. La serata si aprirà con l’intervento di Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese, seguito dai saluti istituzionali del sindaco di Cassano Valcuvia, Claudio Bossi.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma di commemorazioni dedicate a Zamberletti, figura chiave della storia istituzionale italiana, che ha già visto l’intitolazione della via d’accesso al Polo della Sicurezza Provinciale e la dedica dell’opera “Le Vele” presso Villa Recalcati. L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire l’eredità umana e politica di chi ha saputo gestire l’emergenza friulana gettando le basi per la moderna Protezione Civile.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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